Сбербанк зафиксировал ускорение сокращения расходов россиян из-за COVID

Падение показателя Sberindex эксперты назвали свидетельством дальнейшего сокращения разнообразия в потреблении в ответ на риски, связанные с COVID-19

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В начале октября сокращение россиянами своих потребительских расходов заметно ускорилось, отмечают аналитики Сбербанка. По их подсчетам, на неделе с 5-го по 11 октября расходы уменьшились в годовом исчислении на 4,8%, тогда как неделей ранее спад оценивался в 0,7%.

При этом упало и значение индекса потребительской активности SberIndex (с 75,9 до 73,9 пункта), что, как отмечают эксперты, свидетельствует о «дальнейшем сокращении разнообразия в потреблении в ответ на риски, связанные с COVID-19».

Особенно быстро уменьшаются расходы на развлечения. На отчетной неделе россияне потратили на эти цели на 69,5% меньше, чем годом ранее (на предыдущей неделе — на 48,8%). Более чем вдвое сократились в годовом исчислении также траты на авиабилеты (на 50,1%, неделей ранее — на 44,5%) и проживание в отелях (на 65,2% и 61,7% соответственно), более чем на четверть — траты в кафе и ресторанах (на 25,9%).

Расходы на услуги в целом россияне с 5 по 11 октября сократили в годовом исчислении на 17,8% (неделей ранее — на 14.2%).

Одновременно с этим россияне вновь стали экономить и на непродовольственных товарах. Расходы на них за отчетную неделю сократились год к году на 1,8%, сокращение расходов стало первым с начала июня.