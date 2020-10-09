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Пандемия коронавируса ,  
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Сбербанк спрогнозировал пики заболеваемости COVID

В России пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на 8 или 12 ноября, в Москве он возможен раньше. Такой прогноз рассчитал симулятор Сбербанка, исходя из четырех сценариев того, как граждане будут соблюдать защитные меры
Фото:Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

На базе эпидемиологического симулятора с использованием математической модели SEIR, которая помогает описать динамику распространения заболевания, Сбербанк спрогнозировал прирост числа заразившихся коронавирусом в зависимости от соблюдения защитных мер. Модель опубликована на портале sberindex.ru.

Она рассчитана для Москвы и России при четырех сценариях развития ситуации: когда жители соблюдают меры, иногда или часто нарушают их или ведут себя как обычно.

Согласно модели, в Москве, если жители будут соблюдать меры предосторожности, пик заболеваемости придется на 17 октября с суточным приростом 4895 заразившихся. При редких нарушениях срок сдвинется на 20 октября (плюс 5221 инфицированных), а при частых и полном нарушении — на 24 октября (плюс 7296 и 7969 соответственно).

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Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

В России, независимо от того, будут жители соблюдать или редко нарушать защитные меры либо вести себя как обычно, пик по COVID-19 придется на 8 ноября, следует из расчетной модели. Однако суточный прирост заразившихся будет разным — 16,8 тыс., 17,6 тыс. и 23,3 тыс. человек соответственно.

Если же население будет часто нарушать защитные меры, страна пройдет пик пандемии 12 октября. Тогда за сутки могут выявить 21,9 тыс. заболевших.

Оперативный штаб воздержался от комментариев.

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Число выявленных за сутки инфицированных растет в России с конца сентября. Последние три дня в стране каждые сутки выявляют более 11 тыс. новых заразившихся. Это соответствует показателям первой половины мая, на которую в России пришелся пик пандемии. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
При участии
Егор Губернаторов
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