Сбербанк спрогнозировал пики заболеваемости COVID

В России пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на 8 или 12 ноября, в Москве он возможен раньше. Такой прогноз рассчитал симулятор Сбербанка, исходя из четырех сценариев того, как граждане будут соблюдать защитные меры

Фото: Александр Земляниченко / AP

На базе эпидемиологического симулятора с использованием математической модели SEIR, которая помогает описать динамику распространения заболевания, Сбербанк спрогнозировал прирост числа заразившихся коронавирусом в зависимости от соблюдения защитных мер. Модель опубликована на портале sberindex.ru.

Она рассчитана для Москвы и России при четырех сценариях развития ситуации: когда жители соблюдают меры, иногда или часто нарушают их или ведут себя как обычно.

Согласно модели, в Москве, если жители будут соблюдать меры предосторожности, пик заболеваемости придется на 17 октября с суточным приростом 4895 заразившихся. При редких нарушениях срок сдвинется на 20 октября (плюс 5221 инфицированных), а при частых и полном нарушении — на 24 октября (плюс 7296 и 7969 соответственно).

В России, независимо от того, будут жители соблюдать или редко нарушать защитные меры либо вести себя как обычно, пик по COVID-19 придется на 8 ноября, следует из расчетной модели. Однако суточный прирост заразившихся будет разным — 16,8 тыс., 17,6 тыс. и 23,3 тыс. человек соответственно.