Минфин сообщил о возможности ввести новые меры валютного контроля

Алексей Моисеев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Правительство обсуждает ряд мер по восстановлению валютного контроля, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, его слова приводит ТАСС.

«Не хотел бы называть, поскольку они еще обсуждаются, и не ясно, какие будут реализованы», — сказал Моисеев на расширенном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, отметив при этом, что это позволило бы сдерживать временные колебания курса рубля, а также ограничить отток капитала через дружественные страны.

В Банке России, в свою очередь, выступили против введения новых ограничений на движение капитала.«В целом мы усиление ограничений на движение капитала не поддерживаем. Считаем, что те ограничения, которые сохраняются, они сохраняются исключительно по логике симметричности действий в отношении тех ограничений, которые наложены на нас в рамках санкций», — пояснил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил для поддержки рубля закрыть лазейки для вывода денег за рубеж, в частности обратить внимание на переводы в рублях. «Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например», — считает Костин. Он предложил установить порог для таких операций в 100 млн руб.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала неэффективными ограничения на вывод рублей за границу. Как пояснила Набиуллина, перевод средств за рубеж «сам по себе не создает спроса на валюту», тот «возникает в момент, когда эта валюта приобретается». «Повлиять на спрос можно только через повышение привлекательности рубля как средства сбережения. И, кстати, для курса неважно, конвертируются ли рубли с российского счета или с иностранного. Важны стимулы для этой конвертации», — объяснила она.

Банк России ограничил вывод денег за рубеж физлицами в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине и введения западных санкций. Изначально предельная сумма составляла $5 тыс., однако постепенно, по мере стабилизации ситуации на валютном рынке, регулятор повысил ее до $1 млн. Он несколько раз продлевал эти ограничения — в последний раз до 30 сентября.



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