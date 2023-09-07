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ЦБ снял ограничение для банков на продажу наличной валюты населению

Центробанк убрал ограничение на продажу наличной валюты населению
Банки теперь могут продавать доллары и евро, которые поступили в их кассы и до 9 апреля 2022 года. Эти ограничения действовали полтора года, но были сняты на фоне ослабления рубля и роста продаж валюты населением
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российские банки теперь могут продавать гражданам доллары и евро без ограничений, следует из пресс-релиза ЦБ о продлении на полгода ограничений на снятие наличной иностранной валюты со счетов.

Из сообщения регулятора пропала фраза о том, что банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля 2022 года. В предыдущих релизах, которые касались этих мер, она присутствовала. Информацию об исключении этого положения подтвердил источник на финансовом рынке. РБК направил запрос в ЦБ.

В начале марта 2022 года на фоне западных санкций ЦБ запретил банкам продавать гражданам наличную иностранную валюту за рубли, а также ввел ограничения на снятие наличной валюты со счетов кредитных организаций. В апреле 2022 года полный запрет на продажу наличной иностранной валюты был снят. Но с тех пор банки могли продавать доллары и евро лишь из тех объемов, которые поступили в их кассы с 9 апреля 2022 года.

В последние месяцы банки, наоборот, сталкиваются с притоком наличной валюты на фоне ослабления рубля. Как писал РБК, объем наличных денег в их кассах, банкоматах и в пути к 1 августа впервые преодолел планку 2 трлн руб., подскочив за месяц на 180,9 млрд руб., или на 9,6%. Существенную роль в этом сыграл именно приток валюты, говорили эксперты, — граждане стремились обменять ее по выгодному курсу. При этом для банков высокий объем наличности в кассах нежелателен, поскольку она не приносит дохода. В связи с этим часть из них перестали принимать наличные доллары и евро через кассы или вводить за это повышенные комиссии. В августе население продолжило осуществлять нетто-продажи иностранной валюты, за месяц граждане продали валюты на сумму 42,1 млрд руб., пишет ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков» (эта сумма включает не только продажу наличных).

В марте 2022 года ЕС и США запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро. Банк России не раз пояснял, что валютные ограничения не могут быть отменены полностью, пока сохраняются санкции. Однако обещал «тюнинг» введенных запретов.

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При этом со своих счетов граждане по-прежнему могут снимать только ту валюту, которая поступила на них до 9 марта 2022 года. Сумма снятия не может быть выше $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро. Это ограничение осталось в силе и сейчас.

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Валюта Банк России санкции

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для себя и инвестиций

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прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
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