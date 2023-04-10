Минфин выступил против возврата к обязательной продаже валютной выручки

В Минфине заявили о «твердой позиции» по возврату к обязательной продаже валютной выручки

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Обсуждение вариантов возврата к обязательной продаже валютной выручки экспортерами периодически происходит, однако Минфин занял здесь «твердую позицию». Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Вопрос периодически обсуждается, и есть разные точки зрения по этому поводу. <...> Но пока никаких решений не принято. Наша позиция твердая: моя позиция и позиция министра в том, что сейчас пересматривать этот подход необходимости нет», — сказал он депутатам.

В минувшем феврале президент Владимир Путин своим указом отменил требование об обязательной продаже валютной выручки для тех экспортеров и поставщиков товаров, кто исполняет договоры в рамках межправительственных соглашений.

Указ предоставил российским экспортерам право переводить денежные средства в валюте, полученные от нерезидентов в рамках таких сделок, на банковские счета российских поставщиков без предварительной продажи валюты.



После начала российской военной операции и введения западных санкций Путин обязал экспортеров продавать сначала 80%, а потом 50% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Единое требование отменили прошлым летом, но определять, какие экспортеры и какой объем валютной выручки должны продавать, стала правительственная комиссия.