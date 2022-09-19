Путин заявил, что бюджет должен быть устойчивым и сбалансированным

С устойчивым и сбалансированным бюджетом на 2023–2025 годы Россия сможет модернизировать экономику и укрепить инфраструктуру регионов, считает Путин. Силуанов ранее назвал бюджет на следующие три года самым сложным за карьеру

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Бюджет России на ближайшие три года должен быть устойчивым и сбалансированным, это позволит модернизировать экономику и социальную сферу, укрепить инфраструктуру регионов и решать задачи «по другим важнейшим направлениям развития страны», заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Путин, призвал при составлении проекта бюджета учитывать факторы, влияющие на его доходную часть: «Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках».

«Повторю, изменения и тенденции в этой сфере носят долгосрочный характер, и здесь мы должны предложить системные механизмы, дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов», — добавил он. Путин, рассчитывает, что правительство вскоре выйдет на «конкретные итоговые решения» по подготовке бюджета на 2023–2025 годы.

На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин заявил, что целями нового бюджета должны стать национальные проекты, рост экономической активности, развитие инфраструктуры в регионах, создание новых рабочих мест и сохранение макроэкономической стабильности. Он призвал к осторожному расширению бюджетного стимулирования для быстрого снижения кредитных ставок в экономике и развития частного сектора. Одновременно, заявил Мишустин, нужно контролировать рост расходов, чтобы «сохранить сбалансированность бюджета, избежать повышения инфляции и потери макроэкономической стабильности».

Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что бюджет на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере (он руководит ведомством с конца 2011 года). О непростой разработке проекта из-за санкций и ограничений, введенных из-за боевых действий на Украине, предупреждал и Мишустин.

Проект бюджета должны были внести в Госдуму 15 сентября, однако затем эту процедуру отложили до 1 октября. Изначально власти рассчитывали в 2023 году на профицит бюджета — 299 млрд, в 2024-м — на дефицит на уровне 523 млрд руб. (0,3% ВВП). Затем, писал «Интерфакс» со ссылкой на источник, Минфин предположил, что в 2023 году дефицит федерального бюджета составит 1,591 трлн руб., в 2024-м — 1,413 трлн руб., в 2025 году — 1,358 трлн руб. Это соответствует 1,2, 1,1, 0,9 и 0,8% прогнозного ВВП соответственно.