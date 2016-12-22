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Почти 70% выручки крупнейших компаний оказалось сосредоточено в Москве
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Почти 70% выручки крупнейших компаний оказалось сосредоточено в Москве
Рейтинг РБК 500, 08:00
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Почти 70% выручки крупнейших компаний оказалось сосредоточено в Москве
Доля Москвы в выручке крупнейших компаний в разбивке по регионам составила почти 70%, свидетельствуют данные РБК 500. В столице оказалась зарегистрирована половина участников рейтинга
Фото: Станислав Забурдаев / ТАСС

Большая часть выручки крупных российских компаний оказалась так или иначе связана со столицей, показали результаты рейтинга крупнейших российских компаний РБК 500 по итогам 2017 года.

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РБК проанализировал распределение участников рейтинга по регионам исходя из номера ИНН головной компании или крупнейшей по выручке компании группы. Из этих данных видно, что 67,8% выручки компаний — участниц рейтинга приходится на компании, зарегистрированные в столице. Роль Москвы многократно превышает вклад ближайшего «соперника» — Краснодарского края, чья доля в выручке составляет лишь 4%. На третьем месте — Санкт-Петербург с долей 3,6%, на четвертом и пятом — Подмосковье (3%) и Татарстан (2,8%). Распределение лидеров в прошлом году выглядело так же.

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Похоже ситуация обстоит и при анализе количества зарегистрированных в регионах крупных компаний. В Москве «прописано» 49% участников рейтинга. У ближайших «преследователей» — Петербурга и Подмосковья — по 6,6 и 4,6% соответственно.

Неравномерность развития регионов усиливается, говорит директор Центра исследований региональных реформ​ РАНХиГС Александр Дерюгин: с 1990-х годов доля Москвы в суммарном ВРП всех регионов растет. По прогнозу Минэкономразвития, на десять крупнейших регионов в 2018 году придется более половины суммарного ВРП (аналог ВВП на уровне субъектов). Роль Москвы эксперты оценивают примерно в 20%.

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В то же время Москва дает отдачу. Она держит уверенное первое место среди регионов по поступлениям налога на прибыль в федеральный бюджет — ее доля составляет 52,5%, а вклад следующего за ней Петербурга — всего 8,1%, подсчитал аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Но если взять совокупность всех основных налогов, «то на первое место выходит ХМАО, поскольку имеет огромный показатель по налогу на добычу полезных ископаемых», отмечает Цыпкин. В таком разрезе вклад ХМАО составляет 21,5%, а Москвы — лишь 13,5%. Всего 20 крупнейших субъектов-налогоплательщиков дают 74% поступлений всех регионов в федеральный бюджет.

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«Большая часть выручки генерируется компаниями нефтегазового сектора, которые преимущественно зарегистрированы в Москве. И большинство компаний этой отрасли являются налогоплательщиками по НДПИ, который уплачивается в федеральный бюджет. Поэтому здесь, как и в случае с НДС, без разницы, где эти компании зарегистрированы, — они могут быть зарегистрированы в Москве или другом городе, но основная часть уплаченных налогов все равно приходится на федеральный бюджет», — объясняет старший аналитик Moody's Семен Исаков. При анализе вклада регионов стоит учитывать работу консолидированных групп налогоплательщиков, отмечает он: даже если крупнейшие компании зарегистрированы в Москве, поступления от их налога на прибыль перераспределяются по всем регионам присутствия.

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Один из способов преодоления дифференциации — перерегистрация московских предприятий в регионах, говорит Дерюгин. «Многим компаниям все равно, где быть зарегистрированными. Тем более что в Москве компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых, не ведут реальной деятельности, кроме представительской. Им просто удобнее здесь сидеть и решать вопросы рядом с правительством», — рассуждает эксперт. Такой способ поможет бюджетам регионов, однако это лишь вершина айсберга — подобная мера все равно не приведет к росту рабочих мест, подчеркивает Дерюгин.

Авторы: Антон Фейнберг, Алексей Митраков.
Теги: РБК 500
РБК 500: Рейтинг крупнейших компаний России по выручке
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