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Экономика ,  
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Белый дом начал подготовку к борьбе с рецессией в США
США могут пойти на снижение налогов и отмену ряда пошлин из-за риска рецессии, выяснили газеты NYT и WP. По их данным, несмотря на заявления Трампа об отличном состоянии экономики, Белый дом начал готовиться к упадку
Сотрудник Нью-Йоркской фондовой биржи 14 августа, в этот день индекс Dow Jones упал на 800 пунктов (Фото: Richard Drew / AP)

Белый дом начал разрабатывать меры для ускорения роста экономики США, чтобы не допустить рецессии, пишут газеты The New York Times (NYT) и The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным NYT, среди обсуждаемых вариантов — снижение налога на зарплату, а также отмена некоторых введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. В администрации президента уже подготовили предложения о снижении налогов, которое позволит «разогнать» экономику, увеличив зарплаты.

Как отмечает издание, во времена президентства Барака Обамы, подобные меры применяли в период с 2011 по 2012 год, чтобы стимулировать рост экономики после завершившейся в 2009 году рецессии. Речь идет о налоге в 6,2% от заработной платы, эта сумма используется для финансирование программ социального обеспечения. В прошлый раз ставку по нему снизили до 4,2%.

При этом в официальном заявлении Белого дома говорилось, что снижение налогов для граждан обсуждается, но налог на зарплату пока не рассматривается, сообщает WP.

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На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

Как пишет NYT, сам Трамп еще не в курсе об идее его администрации и неизвестно, согласится ли он на этот план, который, в случае одобрения главой государства, должны будут утвердить в конгрессе.

В прошлом представители Демократической партии США выступали за снижение ставки данного налога, тогда как республиканцы указывали на то, что подобные меры не помогают экономике и грозят дефицитом, отмечает WP.

На прошлой неделе на рынке госдолга США сработал один из главных индикаторов предстоящей рецессии- стоимость двухлетних казначейских облигаций ненадолго превысила доходность десятилетних. Это произошло впервые с 2007 года, впоследствии инверсия прекратилась, но ставки по коротким и длинным бумагам сохранились практически на одном уровне.

На фоне этих новостей, 14 августа фондовые рынки США закрылись падением — индекc Dow Jones Industrial Average упал на 3,05%, S&P 500 — на 2,39%, а NASDAQ — на 3,02%. В результате десять богатейших бизнесменов мира по версии Forbes в общей сложности потеряли $18 млрд.

Политика
Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

Аналитики Goldman Sachs предупреждали, что влияние торговой войны США и КНР на американскую экономику усиливается. По их мнению, стороны вряд ли заключат торговое соглашение до президентских выборов в 2020 году.

Сам Трамп заявлял, что экономика США «очень сильна», несмотря на решения ФРС (за годы правления Трампа ставки ФРС неоднократно поднимали. — РБК). По его мнению, демократы хотят, чтобы она была плохой ради целей, связанных с выборами президента в 2020 году. «Очень эгоистично! Наш доллар так силен, что к сожалению, ранит другие части мира», — написал он в Twitter, добавив, что ставку ФРС стоит снизить по меньшей мере на 100 базисных пунктов. «Если бы это произошла, наша экономика была бы еще лучше, а мировая экономика была бы значительно и быстро улучшена», — заключил Трамп.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Белый дом, рецессия
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