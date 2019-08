Белый дом начал подготовку к борьбе с рецессией в США

США могут пойти на снижение налогов и отмену ряда пошлин из-за риска рецессии, выяснили газеты NYT и WP. По их данным, несмотря на заявления Трампа об отличном состоянии экономики, Белый дом начал готовиться к упадку

Сотрудник Нью-Йоркской фондовой биржи 14 августа, в этот день индекс Dow Jones упал на 800 пунктов (Фото: Richard Drew / AP)

Белый дом начал разрабатывать меры для ускорения роста экономики США, чтобы не допустить рецессии, пишут газеты The New York Times (NYT) и The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным NYT, среди обсуждаемых вариантов — снижение налога на зарплату, а также отмена некоторых введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. В администрации президента уже подготовили предложения о снижении налогов, которое позволит «разогнать» экономику, увеличив зарплаты.

Как отмечает издание, во времена президентства Барака Обамы, подобные меры применяли в период с 2011 по 2012 год, чтобы стимулировать рост экономики после завершившейся в 2009 году рецессии. Речь идет о налоге в 6,2% от заработной платы, эта сумма используется для финансирование программ социального обеспечения. В прошлый раз ставку по нему снизили до 4,2%.

При этом в официальном заявлении Белого дома говорилось, что снижение налогов для граждан обсуждается, но налог на зарплату пока не рассматривается, сообщает WP.