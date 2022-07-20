Глава НЛМК счел экспорт металлургической продукции почти бессмысленным

Владимир Лисин (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Экспорт металлургической продукции из России стал практически бессмысленным, заявил основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимир Лисин на общем годовом собрании регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области.

«Мы имели на всю металлургию 40% экспорта. Сейчас что произошло, во-первых, понятно, что часть экспорта закрылась для нас», — сказал он.

Более того, если раньше экспортные поставки были локомотивом даже при волатильности или снижении цен на российском рынке, то сейчас они работают в обратную сторону, добавил Лисин. «Фактически экспорт стал почти бессмысленным», — добавил он.

«[При этом ] существующие азиатские направления, Китай, они достаточно сложные с точки зрения логистики, стоимости фрахта. В том числе китайская сегодня сталь (цены на сталь в Китае. — РБК) примерно сегодня по цене….на уровне себестоимости российской стали. Не секрет, что транспорт вырос и все остальное. Получается, что для многих предприятий выходит запредельная возможность поставки», — подчеркнул глава НЛМК.

Также просматривается снижение активности на российском рынке. Так, с одной стороны, создан профицит — 40% (неэкспортированная металлургическая продукция. — РБК), из них 10-15% еще можно пристроить, сказал Лисин.

«Остальное куда девать? Внутренний рынок никогда столько не потреблял. Соответственно, на внутреннем рынке помимо всего прочего и цены упали по разным причинам — в том числе и из-за большого профицита», — указал он.

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По словам Лисина, на внутреннем рынке цены на некоторые виды продукции не соотносятся с рентабельностью, тогда как для поддержания производства на достойном уровне необходимо как минимум 15% рентабельности — в противном случае не будет возможности достойно поддерживать основные фонды, вести ремонтную программу, менять запчасти.

Глава НЛМК отметил, что сейчас значительно осложнилась возможность проведения инвестиционных программ. Уже сейчас у НЛМК по июлю месяцу наблюдается снижение продаж от запланированных в бюджете практически под 1 млн т. По прогнозам компании, вся российская металлургия потеряет от 30 до 50%.

«То есть инвестиции дальше под что вести — под какие объемы, виды продукции? Раньше мы делали программы долгосрочные, тем не менее сейчас они достаточно короткие становятся и для нас достаточно сложны в реализации, просто даже в представлении», — отметил он.

Лисин также заявил о необходимости пересмотреть ситуацию с акцизом на жидкую сталь. Он был введен, когда цена на экспорт была достаточно высока, однако рынок поменялся, цены упали, санкции «свалились на голову», подчеркнул он.

«Надеюсь, когда пройдет первое полугодие, люди, которые стойко бились за акциз, увидят, в конечном итоге, каковы его результаты», — заключил он.

В середине июня замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что российские власти будут субсидировать экспорт металлопродукции. По его словам, если в 2021 году в этом не было никакого смысла, продукция шла на экспорт и были высокие цены, то сегодня существует проблема, и субсидию нужно возвращать.

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