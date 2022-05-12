Российские металлурги резко нарастили продажи полуфабрикатов в Китай

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 72,63 (+1,54) Инвестиции, 12:10
Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 68,84 (+1,45) Инвестиции, 12:10
Как бороться с невнимательностью за рулем Партнерский проект, 16:08
Российские санкции сделали невозможными транзит газа через Польшу Политика, 16:06
В ФРГ предупредили об увеличении цен на газ из-за ответных санкций России Политика, 16:03
Швыдкой допустил дипломатическое решение по советскому памятнику в Риге Политика, 16:00
Выручка Positive выросла на 50% на фоне возросшего интереса к киберзащите Инвестиции, 16:00
Медпроизводитель Siemens Healthineers продолжит работу в России Технологии и медиа, 15:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:58
Аналитики зафиксировали рост доли смотревших парад Победы Технологии и медиа, 15:56
«Аэрофлот» и «Победа» перейдут на российскую систему бронирования билетов Бизнес, 15:50
«Норникелю» разрешили сохранить депозитарные расписки на Лондонской бирже Бизнес, 15:47
Восемь типичных ошибок грузоперевозчиков РБК и Cordiant Professional, 15:45
Москалькова сообщила о десятках удерживаемых на Украине моряков Политика, 15:42
Курс доллара впервые более чем за два года упал ниже ₽65 Инвестиции, 15:35
Хачанов проиграл Циципасу на «Мастерсе» в Риме Спорт, 15:34
Бизнес ,  
0 

Российские металлурги резко нарастили продажи полуфабрикатов в Китай

Российские компании на фоне санкций увеличили поставки стальных полуфабрикатов в Китай
На фоне западных санкций российские компании в апреле 2022 года поставили в Китай около 0,4 млн т стальных полуфабрикатов. Это в пять раз больше, чем за весь 2021 год, но им пришлось делать большие скидки — до 25%
«Северсталь» CHMF ₽1 110 -1,33% Купить
НЛМК NLMK ₽157,82 -0,98% Купить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российские металлургические компании во второй половине апреля 2022 года экспортировали в Китай около 400 тыс. т стального полуфабриката для производства плоского проката (сляба), сообщило ценовое агентство Fastmarkets. Это подтвердил РБК международный трейдер. По его словам, продавцами выступили «Северсталь», Evraz и НЛМК. Еще один трейдер отметил, что в основном поставками в эту страну занимались «Северсталь» и Evraz.

0,4 млн т — это почти в пять раз больше, чем за весь 2021 год, когда Россия продала в Китай 83,98 тыс. т сляба (данные ФТС). Рост поставок произошел, после того как Европа ввела запрет на импорт российской стальной продукции более высоких переделов, которая выпускается в том числе из сляба.

В пресс-службах «Северстали» и Evraz отказались от комментариев. РБК направил запрос в НЛМК.

По каким ценам Китай покупал полуфабрикаты

Российские сталелитейщики продавали свои полуфабрикаты в Китай со значительным дисконтом к региональным ценам, сообщает Fastmarkets. По данным издания, российский сляб продавался в этой стране в апреле по $670–700 за тонну с доставкой. Последняя сделка в конце апреля — начале мая уже была совершена по $630 за тонну, а новые предложения были на уровне $620 за тонну. Эту информацию РБК подтвердили три международных трейдера.

Смогут ли российские металлурги перенаправить поставки на Азию
Бизнес
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

При этом, по данным Fastmarkets, основные поставщики сляба в Юго-Восточную Азию — Индонезия и Малайзия — в конце апреля — начале мая продавали его по $840 и $825 за тонну (с доставкой) соответственно.

Аналитики ранее предупреждали, что на фоне западных санкций российским металлургам придется делать скидки, чтобы увеличить продажи в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Россия стоит на грани патентной блокады. Кто рискует больше всего
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы
Статьи
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Pro
Как правильно оформить сотрудника на удаленке
Инструкции
Pro
Фото: Armando Franca / AP «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ
Инструкции
Pro
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции

Почему увеличились продажи в Китай

Многие традиционные покупатели российского сляба в Азии, Европе, Турции и Северной и Южной Америках сейчас отказываются его покупать из-за риска подпасть под уже введенные или потенциальные западные санкции в отношении России, отмечает Fastmarkets. Этим агентство объясняет дисконт при продаже российской продукции в Китае.

Евросоюз в середине марта ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России в ответ на начало специальной военной операции на Украине. В список среди прочего попали непокрытый горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, сортовой прокат, сварные и бесшовные трубы. Стальной сляб, крупным поставщиком которого в Европу является НЛМК, под запрет не попал.

Минпромторг поддержал идею металлургов ограничить их налоговые платежи
Бизнес
Фото:Александр Коркка / РИА Новости

«Северсталь» была крупнейшим российским экспортером готовой стальной продукции в Европу. Но еще до введения запрета на импорт стальной продукции в ЕС ей пришлось прекратить поставки, потому что ее основной акционер Алексей Мордашов оказался среди первых под европейскими санкциями.

Дисконт в 25% по сравнению с поставщиками из Индонезии и Малайзии объясняется тем, что продажи в Европу по многим позициям теперь невозможны, но российским комбинатам надо продолжать экспортировать свою продукцию, нужны обороты и валюта, сказал РБК один из трейдеров. Кроме того, по его словам, есть проблемы с проведением через банки сделок по покупке и той российской стальной продукции, которой напрямую санкции не касаются, а также со страхованием и поиском судов для транспортировки.

Ранее российские сталелитейщики заявляли, что из-за западных санкций им необходимо будет перенаправить 4 млн т стальной продукции на восток. По данным ФТС, в 2021 году Россия экспортировала 30,54 млн т стальной продукции.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Надежда Синцова
При участии
Иван Ткачёв
Северсталь НЛМК Evraz сталь санкции Китай
Материалы по теме
Смогут ли российские металлурги перенаправить поставки на Азию
Бизнес
Евросоюз запретил поставки стали и железа из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter