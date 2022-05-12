Российские металлурги резко нарастили продажи полуфабрикатов в Китай

На фоне западных санкций российские компании в апреле 2022 года поставили в Китай около 0,4 млн т стальных полуфабрикатов. Это в пять раз больше, чем за весь 2021 год, но им пришлось делать большие скидки — до 25%

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российские металлургические компании во второй половине апреля 2022 года экспортировали в Китай около 400 тыс. т стального полуфабриката для производства плоского проката (сляба), сообщило ценовое агентство Fastmarkets. Это подтвердил РБК международный трейдер. По его словам, продавцами выступили «Северсталь», Evraz и НЛМК. Еще один трейдер отметил, что в основном поставками в эту страну занимались «Северсталь» и Evraz.

0,4 млн т — это почти в пять раз больше, чем за весь 2021 год, когда Россия продала в Китай 83,98 тыс. т сляба (данные ФТС). Рост поставок произошел, после того как Европа ввела запрет на импорт российской стальной продукции более высоких переделов, которая выпускается в том числе из сляба.

В пресс-службах «Северстали» и Evraz отказались от комментариев. РБК направил запрос в НЛМК.

По каким ценам Китай покупал полуфабрикаты

Российские сталелитейщики продавали свои полуфабрикаты в Китай со значительным дисконтом к региональным ценам, сообщает Fastmarkets. По данным издания, российский сляб продавался в этой стране в апреле по $670–700 за тонну с доставкой. Последняя сделка в конце апреля — начале мая уже была совершена по $630 за тонну, а новые предложения были на уровне $620 за тонну. Эту информацию РБК подтвердили три международных трейдера.

При этом, по данным Fastmarkets, основные поставщики сляба в Юго-Восточную Азию — Индонезия и Малайзия — в конце апреля — начале мая продавали его по $840 и $825 за тонну (с доставкой) соответственно.

Аналитики ранее предупреждали, что на фоне западных санкций российским металлургам придется делать скидки, чтобы увеличить продажи в Азиатско-Тихоокеанский регион.

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Почему увеличились продажи в Китай

Многие традиционные покупатели российского сляба в Азии, Европе, Турции и Северной и Южной Америках сейчас отказываются его покупать из-за риска подпасть под уже введенные или потенциальные западные санкции в отношении России, отмечает Fastmarkets. Этим агентство объясняет дисконт при продаже российской продукции в Китае.

Евросоюз в середине марта ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России в ответ на начало специальной военной операции на Украине. В список среди прочего попали непокрытый горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, сортовой прокат, сварные и бесшовные трубы. Стальной сляб, крупным поставщиком которого в Европу является НЛМК, под запрет не попал.

«Северсталь» была крупнейшим российским экспортером готовой стальной продукции в Европу. Но еще до введения запрета на импорт стальной продукции в ЕС ей пришлось прекратить поставки, потому что ее основной акционер Алексей Мордашов оказался среди первых под европейскими санкциями.

Дисконт в 25% по сравнению с поставщиками из Индонезии и Малайзии объясняется тем, что продажи в Европу по многим позициям теперь невозможны, но российским комбинатам надо продолжать экспортировать свою продукцию, нужны обороты и валюта, сказал РБК один из трейдеров. Кроме того, по его словам, есть проблемы с проведением через банки сделок по покупке и той российской стальной продукции, которой напрямую санкции не касаются, а также со страхованием и поиском судов для транспортировки.

Ранее российские сталелитейщики заявляли, что из-за западных санкций им необходимо будет перенаправить 4 млн т стальной продукции на восток. По данным ФТС, в 2021 году Россия экспортировала 30,54 млн т стальной продукции.