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Власти начали обсуждать обнуление акциза для металлургов

В правительстве начали обсуждать снижение налогов для металлургических компаний
Власти решили поддержать металлургическую отрасль и начали обсуждать снижение акциза на сталь, который был введен с 1 января. Ранее сталелитейные компании предупредили, что сократят производство, если налог не будет отменен
«Северсталь» CHMF ₽1 004,8 -2,92% Купить
НЛМК NLMK ₽145,52 -2,9% Купить
ММК MAGN ₽36,95 -4,63% Купить
Фото: Александр Коркка / РИА Новости
Фото: Александр Коркка / РИА Новости

Российские власти решили поддержать металлургические компании, которые ранее попросили снизить налоговую нагрузку на отрасль. Сейчас в правительстве обсуждается обнуление либо снижение акциза на жидкую сталь (сплав железа с углеродом, традиционное сырье для производства металлопродукции), который был введен с 1 января 2022 года для изъятия «сверхприбыли» компаний в ситуации существенного роста цен.

«Проблемы отрасли нам хорошо знакомы, на данный момент в правительстве обсуждаются различные варианты поддержки, в том числе обнуление или корректировка акциза на сталь», — сообщили РБК в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего металлургию. Но так как речь идет о поддержке из средств федерального бюджета, решение может быть принято только коллегиально, добавили там, и пока оно «не финализировано». «В текущих условиях вопрос отмены акциза на сталь требует повторного обсуждения», — сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.

Поступления от платежей по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и железную руду и по акцизу на сталь на 2022 год заложены в бюджет на уровне 131 млрд руб. Из них по акцизу на сталь — 61,6 млрд руб. По подсчетам ассоциации «Русская сталь», которая объединяет крупнейшие компании черной металлургии («Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz), из-за роста цен на сляб (стальной полуфабрикат), которые используются при расчете акциза, бюджет уже за первый квартал получил около 43% от этой суммы.

«Русская сталь» предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства в случае, если власти не снизят налоги и не ослабят рубль, рассказывал РБК исполнительный директор ассоциации Алексей Сентюрин. В начале прошлой недели ассоциация отправила соответствующие письма в профильные ведомства, сообщал источник в одной из металлургических компаний.

РБК направил запросы в пресс-службу правительства, аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также в Минфин и Минэкономразвития.

Почему власти готовы пойти навстречу металлургам

Акциз на сталь, включающий в себя рыночную цену на сляб, задумывался и работает в случае «избыточной рентабельности» предприятий, однако на текущий момент у металлургических заводов начинает снижаться рентабельность, а значит, и их прибыль, отметили в пресс-службе Минпромторга. Если в первые месяцы года этого заметно не было, то в мае эта тенденция стала очевидной, добавили там.

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Металлурги заявили о риске убытков при высоких налогах и сильном рубле
Бизнес
Фото:Maja Hitij / Getty Images

На фоне проблем с экспортом и снижения спроса внутри страны акциз на сталь и повышенный НДПИ приводят к убыточности ряда металлургических компаний, которые уже начинают снижать объемы производства из-за высокой себестоимости, говорил Сентюрин. Затраты на акциз и повышенный НДПИ составляют до 10% себестоимости, отмечал он.

Российский металлургический комплекс столкнулся с беспрецедентным санкционным давлением со стороны «недружественных стран», отмечают в Минпромторге. В марте в ответ на начало военной операции на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Вскоре после этого отечественные металлургические компании заявили, что должны будут переориентировать значительную часть своего экспорта (около 4 млн т стальной продукции в год) из Европы на восточное направление. По данным Минпромторга, ограничения уже коснулись закупок 5 млн т российской продукции с высокой добавленной стоимостью — металлопроката и стальных труб.

На фоне западных санкций российские компании в апреле 2022 года поставили в Китай около 0,4 млн т стальных полуфабрикатов. Это в пять раз больше, чем за весь 2021 год, рассказывали РБК международные трейдеры. По данным «Русской стали», доля азиатского направления в экспортных поставках металлургов уже превышает 50% против 10–20% до начала спецоперации на Украине. Но с начала мая растущие объемы экспорта полуфабрикатов в большинстве случаев имеют отрицательную маржу: экспортерам пришлось делать большие скидки — до 25%. К тому же при курсе 63,5 руб. за доллар экспортная цена некоторых видов стальной продукции при поставках в Китай почти равна или даже ниже ее себестоимости, отмечал Сентюрин.

Российские металлурги резко нарастили продажи полуфабрикатов в Китай
Бизнес
Погрузка металлических слябов&nbsp;в промышленном порту Череповецкого металлургического комбината

В Минпромторге признают, что вывоз металлопродукции затруднен укреплением рубля по отношению к основным мировым валютам. По сравнению с началом марта рубль более чем вдвое вырос к доллару и евро. После решения ЦБ 26 мая снизить ключевую ставку с 14 до 11% динамика изменилась: доллар и евро снова стали расти по отношению к рублю. Однако позднее российская валюта отыграла свои позиции.

Как росла налоговая нагрузка на отрасль

Вопрос увеличения налоговой нагрузки на металлургические компании и производителей удобрений власти начали обсуждать после резкого роста цен на металл и удобрения в конце 2020-го — первой половине 2021 года. В мае прошлого года первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью РБК, что вследствие роста мировых и внутрироссийских цен металлурги резко увеличили доходы и «нахлобучили» государство, в первую очередь за счет увеличения стоимости госконтрактов, примерно на 100 млрд руб.

Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на ₽100 млрд
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Спустя месяц правительство объявило о введении с 1 августа и до конца 2021 года временных экспортных пошлин на сталь и цветные металлы. Одновременно власти продолжили рассматривать варианты постоянного механизма пополнения бюджета. В результате с начала 2022 года в России были введены акциз на жидкую сталь и новые формулы расчета НДПИ для коксующегося угля и железной руды. Формулы расчета в этих новых налогах включают международные котировки — на стальной полуфабрикат, уголь и руду соответственно. Ставка НДПИ для железной руды установлена на уровне 4,8% от средней цены на этот продукт за налоговый период, на коксующийся уголь — на уровне 1,5%, акциз на жидкую сталь — 2,7%.

Металлурги поднимали вопрос об отмене акциза на сталь и снижении НДПИ на совещании по вопросам развития металлургического комплекса, которое 20 апреля провел президент Владимир Путин, рассказывал РБК источник в одной из металлургических компаний.

В начале мая Минпромторг поддержал более мягкое предложение «Русской стали» по налогам — установить на 2022 год максимальный уровень платежей по НДПИ на коксующийся уголь и железную руду и по акцизу на сталь на уровне 131 млрд руб., которые заложены в бюджет на этот год. Но теперь предложение по ограничению платежей менее актуально, так как ситуация усложнилась, говорил РБК источник в одной из металлургических компаний.

РБК направил запросы в «Русскую сталь», «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz.

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Теги
Надежда Синцова
сталь акциз кабмин Минпромторг Северсталь ММК «Северсталь»
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