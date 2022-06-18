Глава ФАС: «Еще один гвоздь вколотить в виде штрафов — это не по-государственному»

ФАС решила «не вколачивать еще один гвоздь» в металлургов

ФАС учтет трудности, возникшие из-за западных санкций у «Северстали», ММК и НЛМК, при вынесении им штрафов за злоупотребление доминирующим положением на рынке горячекатаного проката. Об этом РБК рассказал глава ведомства

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) учтет проблемы, с которыми столкнулись металлурги после введения западных санкций в отношении российской стали, при вынесении штрафов для них за злоупотребление доминирующим положением на рынке горячекатаного проката. Об этом в интервью РБК рассказал глава ведомства Максим Шаскольский.

В начале февраля ФАС признала «Северсталь» Алексея Мордашова, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова виновными в злоупотреблении доминирующим положением на рынке горячекатаного проката.

Сейчас металлурги попали в непростую ситуацию с экспортом, инвестициями и так далее, признает Шаскольский. Поэтому, по его словам, «будет учтена совокупность обстоятельств», включая ситуацию в отрасли, прекращение нарушения и исполнения металлургами предписаний ФАС.

«Дополнительно еще один гвоздь вколотить в виде штрафов — это не по-государственному, наверное, в нынешних условиях», — признает глава антимонопольного ведомства.

Но по закону, если дело о монопольно высоких ценах было возбуждено, ФАС обязана вынести штраф, напоминает он.

Какой штраф могут выписать металлургам За установление монопольно высокой цены каждой из компаний грозит оборотный штраф в размере от 1 до 15% от выручки, полученной от реализации горячекатаного плоского проката на внутреннем рынке за 2020 год (год, предшествующий выявлению нарушения). Одновременно штраф не может превышать 4% от общей годовой выручки компаний. Совокупный штраф металлургов, таким образом, оценивался ранее на уровне от 2,63 млрд до 39,2 млрд руб.

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За что ФАС оштрафует металлургов

За первую половину 2021 года цены на горячекатаный стальной прокат на российском рынке выросли в два раза. Это привело к многочисленным жалобам потребителей. В результате ФАС возбудила дела против крупнейших производителей этого продукта в стране — «Северстали», НЛМК и ММК, а первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги «нахлобучили» бюджет на госстройках и гособоронзаказе примерно на 100 млрд руб.

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Сталелитейщики объясняли рост цен мировой конъюнктурой. ФАС настаивала, что их взлет не был обусловлен рыночными факторами и на домашнем рынке цены были даже выше, чем на экспортном.

По итогам расследования ФАС выдала ММК, НЛМК и «Северстали» в феврале 2022 года предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и «совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции». По материалам антимонопольных дел будут возбуждены дела об административных нарушениях и рассчитаны штрафы для каждой компании, заявляли тогда в ведомстве.

Однако вскоре после этого металлурги столкнулись с запретом на импорт российской стали в Евросоюз в ответ на начало военной операции России на Украине, убытками на экспорте из-за укрепления рубля и падением спроса на внутреннем рынке.