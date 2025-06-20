В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться

Более половины из 13 опрошенных зарубежных компаний, которые ушли из России, хотели бы вернуться, сообщил Консультативный совет по иностранным инвестициям. Оставшиеся на рынке фирмы проявляют оптимизм, показал опрос

Как минимум семь зарубежных компаний, покинувших российский рынок после февраля 2022 года, хотели бы вернуться в Россию. Такие данные приводит Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) в совместном с Минэкономразвития и группой компаний Б1 исследовании, с которым ознакомился РБК.

КСИИ при помощи Американской торговой палаты в России опросил 13 иностранных компаний, которые ушли из страны. Из них семь ответили, что «рассматривают возможность возвращения». Как пояснил РБК координатор иностранных участников КСИИ, советник Б1 Александр Ивлев, опрос был анонимный и назвать конкретные компании нельзя. Он подчеркнул, что компаний, которые имеют реальные планы и разрабатывают конкретные шаги по возвращению, очень мало. «Есть компании, которые это обсуждают, но это фаза обсуждения. Есть американские компании, которые обсуждают эту тему. Их немного, но они уже есть. В Европе пока мало кто рассчитывает на возвращение», — заметил он. Кроме того, по словам Ивлева, есть интерес от азиатских стран — Южной Кореи, Японии.

Ивлев полагает, что возвращение иностранных компаний, скорее всего, начнется в 2026 году, когда появятся «первые такие подснежники из тех, кто решит ревитализировать свое присутствие в России или зайти на рынок».

Данных о возвращении зарубежных корпораций, передавших бизнес локальному менеджменту и покинувших Россию, совету получить не удалось. «Оценивая возможность возвращения иностранной материнской компании в Россию, 100% респондентов указали, что пока не имеют такой информации», — говорится в докладе.

В целом опрос КСИИ касается иностранных компаний, работающих в России, а также тех, кто сменил зарубежное управление на российское. Подавляющее большинство респондентов (98%) ведут бизнес в России более десяти лет (отсчет ведется от начала работы международной компании, даже если потом бизнес перешел исключительно под российское управление). Основная часть участвующих в опросе компаний (63%) относится к фармакологической и медико-биологической отрасли, а также производителям потребительских товаров. Такие опросы совет организует на регулярной основе, предыдущий проводился полтора года назад, в 2023 году.

Исходя из результатов анкетирования, бизнес в основном хорошо локализован в России. Три четверти респондентов сообщили, что штаб-квартира за рубежом занимается лишь стратегическим управлением, а все операционные вопросы решаются российским менеджментом. Причем за полтора года их доля несколько выросла — с 71 до 75%. Лишь 5% указали, что все вопросы решает материнская иностранная компания. 10% сообщили, что любые решения принимает российский офис, а еще 10% — что материнская компания больше не имеет отношения к бизнесу в России.

Говоря о причинах, по которым компания осталась на российском рынке, наиболее часто участники опроса отмечали, что считают свою деятельность социально важной для простых граждан (так ответили 63%) и что у них есть ответственность перед сотрудниками в России (59%). Кроме того, 46% респондентов считают, что «политика никак не связана с их бизнесом». Примерно для каждой четвертой компании (24%) российский рынок является ключевым.

«Сегодня Россия — это гарант стабильной юрисдикции для бизнеса, но его следует оценивать с учетом внешнеполитических вызовов. Для инвесторов ключевым остается вопрос долгосрочных гарантий и предсказуемости правил игры», — заявил РБК заместитель министра экономического развития Денис Тюпышев (курирует работу с КСИИ).

О чем говорят работающие в России иностранные фирмы

За прошедшие с прошлого опроса полтора года больше компаний столкнулись с ограничениями и трудностями в работе.

Доля тех, у кого возникли сложности с логистикой, выросла с 63 до 77%.

Были вынуждены искать новых поставщиков сырья, оборудования и услуг 74 против 60% в 2023 году.

С 34 до 45% возросла доля компаний, столкнувшихся со сложностями в найме персонала.

Кроме того, почти вдвое (с 23 до 43%) увеличилось число тех, кто переносит функции, ранее осуществлявшиеся глобально, в локальный офис.

Обсуждая ситуацию с кадрами и развитием человеческого капитала, более половины (58%) респондентов отметили, что значительных изменений в этой сфере не произошло. Немного выросла доля тех, кто считает, что на рынке стало меньше квалифицированных работников (с 47 до 50%).

Безработица в России уже два года находится на рекордно низких уровнях: в апреле, по данным Росстата, она составила 2,3%. Как отмечали в недавнем докладе аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», такой дефицит кадров является одним из ключевых элементов перегрева экономики, а в 2023–2025 годах процесс был усилен и такими дополнительными факторами, как сокращение трудоспособного населения за счет массового привлечения кадров в оборонную промышленность и армию, эмиграция.

Согласно опросу предприятий Банка России, наиболее острый кадровый голод наблюдается в производственных и торговых компаниях, медицине, туризме и логистике. А по данным опросов промышленников от Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в апреле доля предприятий, оценивших численность персонала как недостаточную, возросла до 40 после 33% в начале года.

Как изменилась оценка рисков работы в России

Участники опроса КСИИ несколько улучшили свое отношение к уровню рисков, связанных с ведением бизнеса в России. Если в 2023 году 85% опрошенных оценивали риски выше среднего, то в 2025 году доля таких респондентов снизилась до 77%. Кроме того, незначительно сократилась доля считающих, что существуют факторы, которые могут их вынудить уйти с российского рынка, — с 80 до 76%.

В целом участники исследования стали более оптимистично оценивать деятельность своих компаний в России, констатирует КСИИ. В частности, с 47 до 63% выросла доля тех, кто рассчитывает, что выручка увеличится по результатам текущего года. Тех же, кто ожидает ее уменьшения, наоборот, стало меньше (34% в 2023 году и 12% сейчас).

«Возможно, с таким оптимистичным настроем связано и то, что 46% опрошенных рассматривают инвестиции в российский рынок или в рынок стран ЕАЭС в ближайшие три года», — отмечается в докладе. Но 23% опрошенных компаний заявили, что не планируют инвестиции в российский рынок, а примерно каждая третья компания (31%) ответила, что еще не определилась с этим вопросом.

«Позитивные оценки иностранного бизнеса, продолжающего работу в России, подтверждают эффективность системных мер правительства по улучшению делового климата. Российский рынок сегодня является премиальным с точки зрения выгоды, акцент делается на прибыльности бизнеса в России, что подтверждается запросами на вывод дивидендов. Это может указывать на то, что некоторые иностранные компании адаптировались к новым условиям и сохраняют доходность», — указывает Тюпышев.

Подобный оптимизм может быть связан с эффектом адаптации к «новой нормальности», полагает доцент высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дмитрий Кнатько. «Причем речь идет не просто о психологическом эффекте привыкания, а о масштабных действиях, которые были предприняты за последние годы правительством и многими компаниями, например, в сфере локализации производства, в части замены поставщиков и выбора альтернативных целевых рынков», — говорит он.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев по итогам встречи с членами Американской торговой палаты в России на ПМЭФ сообщил, что стороны продолжают «диалог Россия — США». «Видим значимый интерес от иностранных компаний к наращиванию инвестиций в Россию и формированию совместных предприятий с российскими компаниями», — заявил он. Дмитриев отметил также, что западные компании сильно потеряли влияние на российском рынке. По его словам, речь идет только о том, сохранят ли они хоть какое-то присутствие, «либо действительно оно будет минимальное и будет больше заполнено компаниями глобального Юга».

Ранее в июне результаты своего опроса представила Ассоциация европейского бизнеса. Организация констатировала, что европейские компании в России «достигли определенного равновесия в новых экономических реалиях» и после двух лет активного восстановления бизнес перешел в фазу стабилизации. В частности, «компании адаптировали свои операционные модели, нашли альтернативные цепочки поставок и научились работать в условиях сохраняющихся ограничений».

Какие сложности ждут «возвращенцев»

Несмотря на желание некоторых иностранных инвесторов вернуться на российский рынок, возможность такого возвращения на сегодняшний день связана с рядом жестких условий и требований, которые выдвигают российское правительство и бизнес-сообщество, отмечают эксперты. Власти неоднократно заявляли, что возвращение должно происходить на рыночных условиях без предоставления каких-либо привилегий для ушедших компаний. В частности, министр экономического развития Максим Решетников на ПМЭФ сказал, что одним из принципиальных условий для возвращения будет размещение собственных технологий и данных на территории России. «Другими словами, иностранные компании будут обязаны обеспечить полную физическую локализацию серверов и инфраструктуры для сбора, хранения и обработки данных граждан России внутри страны. Данное условие логично вытекает из недавнего ужесточения законодательства о персональных данных, запрещающего сбор и хранение данных российских граждан в зарубежных базах», — говорит юрист практики антимонопольного права и контрсанкционного регулирования Seamless Legal Ксения Волощенко.

Юрист также напоминает о других инициативах государства, касающихся сделок по возврату на российский рынок. В частности, по поручению президента должны быть созданы и регулярно обновляться перечни иностранных недружественных лиц, которые после 24 февраля 2022 года прекратили или сократили деятельность в России. «Такая процедура по сбору информации направлена на систематическую проверку и внесение изменений в перечень на основании актуальной информации о деятельности иностранных лиц из недружественных стран с последующим контролем их операций на территории России», — поясняет эксперт. Кроме того, реализация опционов на обратный выкуп акций или долей с иностранными компаниями потребует согласования с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями, а в Госдуме ждут второго чтения поправки, предусматривающие ограничения на реализацию опционов.

Еще одной трудностью для вернувшихся будет то, что большинство ранее доступных ниш будут уже заняты новыми локальными и международными, например азиатскими, брендами, говорит Кнатько. Также иностранному бизнесу придется нести высокие затраты по адаптации к новым российским бизнес-экосистемам, которые сегодня формируются вследствие курса страны на технологический и экономический суверенитет, уверен он.

Да и самим ушедшим компаниям для рассмотрения возврата в Россию необходимо увидеть хотя бы первые действия по снятию санкционных барьеров со стороны своих правительств, предупреждает главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. «Пока же санкции лишь ужесточаются. А для ряда компаний, в первую очередь европейских и канадских, еще долго будет проблемой и общественное мнение», — напоминает он. По мнению Копейкина, «до очереди из желающих вернуться, вероятно, еще очень далеко», а перспективы возвращения бизнеса из недружественных стран «зачастую оценивают чересчур оптимистично».