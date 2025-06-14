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Мантуров назвал условие отказа в возвращении западным компаниям

Мантуров о возвращении зарубежных компаний: в приоритете интересы нашего бизнеса
Зарубежные компании смогут вернуться в Россию, если это не навредит развитию российского бизнеса, заявил первый вице-премьер. Ранее об этом говорил президент Владимир Путин

Возвращение зарубежных компаний в Россию будет рассматриваться с учетом ситуации на рынке, если это навредит позициям российского бизнеса, интересы сторон разойдутся, заявил в интервью «РИА Новости» первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Мы здесь исходим из того, что нужно в первую очередь нашей промышленности. Если ниша, освободившаяся от присутствия иностранной компании, уже занята российскими производителями — мы должны сначала оценить [ситуацию на рынке]. И если возвращение иностранной компании будет мешать или не будет способствовать дальнейшему закреплению российского производителя, то здесь наши интересы расходятся», — сказал Мантуров.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что иностранные компании в случае их возвращения на российский рынок не будут обладать никакими льготами и преференциями и должны будут возвращаться на конкурентной основе. В марте президент Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру для согласования возвращения в Россию ранее ушедших компаний.

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Путин подчеркнул, что процедура должна быть «максимально прозрачной». Он также отметил необходимость предусмотреть обязательные гарантии иностранного бизнеса «добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране» и обеспечить преимущества отечественным производителям.

В мае на встрече с руководителями «Деловой России» президент заявил, что Россия заинтересована в возвращении компаний, в которых нуждается рынок. Однако, если это невыгодно России, надо находить «тысячу причин», чтобы отказать в возвращении, подчеркивал Путин.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов указывал, что Россия не ждет ушедшие иностранные компании «с распростертыми объятиями». Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допускал, что возвращение американских компаний в Россию возможно при создании совместных предприятий с российским бизнесом.

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Евгений Вахляев
Денис Мантуров возвращение в Россию компании российский рынок
Денис Мантуров фото
Денис Мантуров
политик, первый вице-премьер
23 февраля 1969 года
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