Европейский бизнес назвал причины оставаться на российском рынке

Две трети из опрошенных компаний не рассматривают вариант закрытия бизнеса в России, хотя западные санкции и ответные контрмеры, геополитическая ситуация и краткосрочный экономический прогноз вызывают у них опасения

Фото: Андрей Любимов / РБК

Наиболее вескими причинами для иностранных — преимущественно европейских — компаний для продолжения работы в России являются большой объем российского рынка, его высокий потенциал и положительное развитие. Об этом говорится в исследовании Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России», с которым ознакомился РБК.

АЕБ объединяет более 380 компаний из стран — участниц ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и других стран, осуществляющих свою деятельность в России. Исследование проводится ежегодно, в этом году опрос прошел в апреле—мае. В нем (в формате онлайн-интервью) приняли участие топ-менеджеры 100 компаний, входящих в ассоциацию.

Индекс делового климата, который рассчитывает AEБ, составил 127 баллов из 200 возможных, повторив результат 2024 года. Для сравнения: лучшие результаты индекс показал в 2012 году — 159 баллов, 2011-м — 155 баллов и 2021-м — 145 баллов. В кризисном 2022 году индекс рухнул до 80 баллов, а в 2012–2015 годах находился на уровне 115 и 106 баллов соответственно.

«Европейские компании в России достигли определенного равновесия в новых экономических реалиях. После двух лет активного восстановления бизнес перешел в фазу стабилизации: компании адаптировали свои операционные модели, нашли альтернативные цепочки поставок и научились работать в условиях сохраняющихся ограничений», — прокомментировал результаты исследования 2025 года генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг. 67% компаний (vs 66% в 2024 году) не рассматривают вариант закрытия бизнеса в России, говорится в исследовании АЕБ.

Среди причин присутствия на российском рынке топ-менеджеры иностранных компаний также называют квалифицированный персонал, благоприятные цены на сырье, государственные субсидии и стимулы, низкие зарплаты, низкий уровень конкуренции и привлекательные условия производства для экспорта продукции.

По сравнению с прошлым годом иностранный бизнес стал менее оптимистичен в оценках краткосрочных перспектив российской экономики, но более позитивен в среднесрочных и долгосрочных ожиданиях. Лишь половина компаний ожидает роста экономики России в ближайшие один-два года (годом ранее их было 64%). Но оценки среднесрочных (три—пять лет) перспектив несколько улучшились (рост ожидают 65% компаний vs 60% в 2024 году), и значительно улучшились ожидания в отношении развития российской экономики в долгосрочной (шесть—десять лет) перспективе — роста ожидают 82% компаний vs 66% в 2024 году.

Наиболее существенными препятствиями для деятельности компаний в России иностранные компании называют ограничения, связанные с санкциями США и ЕС и ответными мерами России, а также геополитическую неопределенность. От санкций в той или иной мере пострадали 87% компаний (vs 80% в 2024 году). Наибольшее негативное влияние на бизнес оказали санкции в отношении российских банков, ограничения на экспорт и импорт, заморозка валютных резервов России и отключение от SWIFT, ограничения транспортного сообщения и использования ПО.

Подобные исследования АЕБ проводит с 2011 года, в текущем опросе приняли участие представители компаний из России (19%), Германии (18%), Швейцарии (10%), США (9%), Франции (7%), Нидерландов (5%), Великобритании (5%), Италии (5%) и других стран. Многие российские компании — члены АЕБ имеют долю европейского капитала, учреждены гражданами европейских государств или имеют европейские корни.

Уходить трудно и дорого

Косвенным свидетельством того, что иностранные компании, оставшиеся на российском рынке, адаптировались к новым реалиям, служит и число сделок по продаже активов. В первом квартале 2025 года, по данным AK&M, было всего девять сделок по продаже российских активов иностранцами — по сравнению с 15 в январе—марте 2024 года и 21 сделкой в первом квартале 2023-го.

С одной стороны, переговоры последних месяцев США с Россией и Украиной дают надежду на снижение давления западных регуляторов и даже снятие санкций. Но с другой стороны, уходить с российского рынка иностранцам стало труднее и дороже, чем в 2022 году. Во-первых, для продажи активов стало больше условий и требований, чем три года назад: возрос взнос в бюджет. Во-вторых, такие сделки часто делаются в кредит, а ключевая ставка ЦБ на протяжении полугода составляла рекордный 21% (в июне 2025 года регулятор снизил ее до 20%).

В числе оставшихся в России довольно много итальянских компаний. По словам президента Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани, лишь 30% итальянских компаний ушли с российского рынка, а 70% остались. В 2022 году «было очень трудно принимать решение быстро, и многие итальянские компании старались не принимать его, а отложить», говорил он в интервью РБК.

Итальянскому бизнесу было труднее принять решение об уходе, чем, например, немецкому, поскольку у большинства крупных компаний из Германии была государственная страховка Hermes, и они получили компенсацию. «Решение об уходе с рынка могло дать ужасный эффект перед инвесторами и партнерами — поэтому большинство итальянских компаний и решили остаться», — объясняет Трани. Теперь же те 70%, «которые не ушли и остались ждать лучшего, к сожалению, страдают», а те, кто ушел в 2022–2023 годах, зафиксировали свои убытки и сейчас больше об этом не думают, резюмирует он.

В марте 2025 года глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи говорил в интервью РБК, что для снятия опасений американских инвесторов в отношении бизнеса в России в первую очередь необходимо снятие контрсанкций и восстановление режима выплаты дивидендов.

Он также отмечал, что возглавляемая им палата подготовила white paper (доклад, программный документ, содержащий рекомендацию по проведению какой-либо политики. — РБК) для американского правительства. Американская торговая палата просит снятия санкций в секторе авиации, запрета на инвестиции для компаний США, а также санкций с российских банков, поскольку из-за действующих ограничений стоимость ведения бизнеса возросла в несколько раз.