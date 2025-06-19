Участники ПМЭФ дали оценку состояния российской экономики

Наступило ли переохлаждение российской экономики? Опрошенные РБК участники XXVIII Петербургского международного экономического форума дали свою оценку того, что с ней происходит

Видите ли вы риски переохлаждения экономики на данный момент? В каких отраслях оно уже наступило? Снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт — поможет ли против переохлаждения?

Сергей Гаврилов, председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Сегодняшняя экономическая ситуация в России все отчетливее сигнализирует о замедлении хозяйственной активности. Это выражается не только в макроэкономических цифрах, но и в трансформациях, которые затрагивают такие фундаментальные категории, как собственность, акции, перераспределение имущественных активов и акционерное участие в капитале предприятий. Так называемое переохлаждение проявляется прежде всего в секторах, где инвестиционные циклы требуют не только заемных ресурсов, но и устойчивых ожиданий роста стоимости активов. Промышленность, девелопмент, часть транспортной логистики и машиностроение демонстрируют очевидное снижение интереса со стороны инвесторов: крупные пакеты акций не находят покупателей, а на рынке остается все больше имущества, не вовлеченного в экономический оборот. В таких условиях даже снижение ключевой ставки на 1 п.п. не меняет базовой логики поведения частного капитала. Если стоимость денег формально снизилась, то восприятие рисков, связанных с отчуждением активов, рисков инфляционного характера, а также рисков, связанных с импортозамещением и со сложностями восстановления корпоративного управления в компаниях, возвращающихся в страну, остается определяющим фактором для сдерживания новых вложений.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

Экономика продолжает расти, но с начала года темпы действительно замедлились. Это отмечают и аналитики, и представители бизнеса. Говорить о системном переохлаждении пока рано, но есть секторы, в которых снижение деловой активности становится заметным. Например, это касается отраслей, чувствительных к потребительскому спросу и кредитной нагрузке, — малый общепит, часть стройкомплекса.

Снижение ключевой ставки на 1 п.п. — безусловно, позитивный сигнал. Но важно, чтобы это снижение было не разовым, а частью последовательной стратегии по созданию более благоприятной финансовой среды для бизнеса.

Владимир Верхошинский, глава Альфа-банка

О переохлаждении в масштабах всей экономики сложно пока говорить: темп экономического роста в последние месяцы составляет 1–2% год к году, что соответствует прогнозному интервалу роста ЦБ РФ на текущий год. Можно без преувеличения сказать, что решения по ключевой ставке и ее траектория сейчас являются темой номер один для финансовых рынков. Но важен не столько масштаб снижения ставки, сколько сам факт начала ее снижения.

Последнее решение ЦБ РФ о движении ставки на 20% означает, что регулятор определенно видит признаки замедления инфляции, — и это обнадеживает. Это означает, что высокая ставка дала результат и именно снижение инфляционных рисков позволяет рассчитывать на дальнейшее движение ставки вниз.

Михаил Задорнов, экономист

На мой взгляд, риски переохлаждения преувеличены. Конечно, экономический рост в текущем году замедлится с 3,9–4%, которые наблюдались прошедшие два года, до 1,5–1,6% в текущем году. Но это никак нельзя назвать переохлаждением. Когда отменяется целый ряд серьезных стимулов и заполняются ниши на рынке ушедшего импорта, то такое снижение темпов роста достаточно естественно.

Это не переохлаждение. Уже в отрицательной зоне добывающая промышленность, особенно угольная, металлургия, серьезное снижение в аграрно-промышленном комплексе. Но это не новость этого года, минус в этих отраслях был и в 2024 году. Кроме того, заметно охлаждение грузооборота транспорта. В то же время обрабатывающая промышленность, прежде всего, конечно, оборонно-промышленный комплекс, IT, связь, финансы, розничная торговля, — все продолжает вести очень хорошим темпом.

И самое важное, на что почему-то меньше обращают внимание, чем на ключевую ставку, — это то, что бюджетный стимул сохраняется полностью. За январь—май номинальные доходы федерального бюджета выросли на 3% год к году, а расходы — на 21%. То есть госрасходы по-прежнему растут, опережая инфляцию. Все как в организме: что-то болит, где-то рост, где-то отрицательное значение. Тех темпов роста ВВП, которые закладывал Минэкономразвития, — 2,5% — скорее всего, не будет. Но и о технической рецессии говорить нельзя.

Снижение ключевой ставки на 1 п.п., или даже на 2 п.п., или даже на 3 п.п. мало на что повлияет с точки зрения поведения экономических субъектов. Основные стимулы остаются теми же — не только население, но и предприятия по-прежнему при таких ставках предпочитают деньги хранить на депозитах, фондовый рынок с точки зрения equity не стал от этого более привлекательным. Что изменилось? Изменилось то, что символически это начало цикла снижения ставок. И если этот цикл продолжится при определенной бюджетной консолидации, при не таком быстром росте тарифов естественных монополий и ЖКХ-тарифов, и если инфляция будет снижаться, то не в ближайшее время, а к середине следующего года могут измениться базовые экономические условия. Только тогда, и не раньше.

Александр Калинин, глава «Опоры России»

Ну, конечно, наблюдаем [переохлаждение]. Там, где нет бюджетного импульса, там и сильное переохлаждение — это где-то 50% экономики. Это стройка, услуги, торговля — имею в виду малые форматы. На малую торговлю еще повлиял тот факт, что маркетплейсы очень много на себя оттаскивают. В логистике еще спад — издержки сильно выросли.

Роман Троценко, основатель, председатель совета директоров корпорации АЕОН

Признаки переохлаждения экономики есть. Прежде всего в тех отраслях, которые связаны с длительным циклом инвестирования. Транспортное строительство, индустриальное строительство, закупка транспортных средств и оборудования. Снижение на 1% — хороший знак, но, к сожалению, недостаточный для того, чтобы развернуть тенденцию вспять. Будем ожидать следующих действий Центрального банка. Рассчитываем, что ситуация станет для них очевидной в ближайшее время.

Сергей Пивень, управляющий партнер «Авито»

Сегодня макроэкономические факторы оказывают влияние на темпы роста рынков авто и недвижимости, а также количество представленных на рынке труда вакансий. Пока реакции рынка на снижение ставки мы не наблюдаем.

Сергей Хотимский, совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка

Посыл ЦБ в данном снижении как раз и заключается, что ЦБ твердо намерен добиться охлаждения, но не допустить приставки «пере». Своевременный и понятный шаг.

Феликс Либ, генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо»

С конца мая прошлого года на рынке электроники и бытовой техники наблюдается значительное снижение потребительской активности, и с 2025 года темпы ускоряются. Охлаждение спроса началось с момента ужесточения денежно-кредитной политики, последующего за этим снижения объемов банковского кредитования и роста процентов по депозитам. Произошел переход от потребления к накоплению. Такое поведение потребителей говорит о существенном переохлаждении экономики, которое отмечают все игроки отрасли. Мы очень рассчитываем, что с постепенным снижением ключевой ставки ЦБ ситуация начнет меняться и во втором полугодии в связи с отложенным спросом произойдет разворот рынка и переход к росту. Россияне смогут использовать деньги с депозитов для приобретения недвижимости, автомобилей и бытовой техники и электроники — сегментов, которые наиболее пострадали от охлаждения спроса.

Алексей Репик, Председатель «Деловой России»

Я вижу не риски, я вижу переохлаждение. Это особенно критично в капиталоемких отраслях с длинным инвестиционным циклом. То есть там, где есть лаг между запуском проекта инвестиционного, проекта и собственно его реализацией длительный. Мы пойдем потом в коридор, когда у нас 3-4 года могут быть любые ставки, любая денежно-кредитная политика, а нового предприятия не возникнет, потому что есть срок от запуска до выхода на план производства. Если мы говорим про машиностроение, если мы говорим про сложное производство, вот там эти решения [инвестиционные] не принимаются. Они остановлены. И даже если завтра будет ставка 5, они все равно раньше, чем условно через 4-5 лет не появятся. А мы пропустили 3 года, два с лишним. Это очень серьезная история и мы ее начнем наблюдать на себе скоро,а через два года она станет критической.

Марчелло Гелашвили, управляющий партнер группы компаний Б1

Российская экономика только начинает охлаждаться после аномально быстрого для таких внешних условий роста в 2023–2024 годах. Стали замедляться базовые показатели экономической активности, включая: ВВП — рост на 1,4% в первом квартале 2025 года по сравнению с 4,5% в четвертом квартале 2024 года; промышленное производство — рост на 1,1% по сравнению с 5,7% за предыдущий квартал; композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) — 51,4 пункта в мае 2025 года после более чем 54 пунктов в начале года (значение выше 50 указывает на рост).

Несмотря на наметившееся замедление в ряде секторов, большинство экономистов ожидают положительных темпов роста в кратко- и среднесрочной перспективе. Апрельский прогноз Министерства экономического развития предполагает увеличение ВВП России на 2,5% в 2025 году и его ускорение до 3,0% к 2028 году. Аналогичный прогноз Банка России исходит из 1,5% в этом году и 2% к 2027 году. Консенсус-прогноз международного аналитического агентства на основе мнения 25 зарубежных банков дает сопоставимые оценки.

Поэтому сейчас опасности переохлаждения я не вижу. Более значимым риском может быть затяжная стагнация с темпами роста от 0 до 1% в течение длительного времени (пять лет и более). Для стимулирования экономической активности и роста спроса на заемные деньги снижения ключевой ставки на 1 п.п. будет недостаточно. Чтобы придать новый импульс корпоративному кредитованию, ключевая ставка должна составлять 10–15%. По прогнозу Банка России, это станет возможно уже в 2026–2027 годах.

Инесса Галактионова, генеральный директор МТС

Мы видим риски в охлаждении экономики, и 1 п.п., конечно, принципиально не меняет ситуацию.

Борис Титов, специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

Строительство, транспорт — об этом новости поступают уже со всех сторон. Мы с Институтом экономики роста мониторили спрос в первом квартале этого года — торговля жалуется на физическое падение продаж. Снижение на 1 п.п., конечно, ничего серьезно не изменит, но хотя бы намек задан на новый курс. Но по нему надо двигаться дальше, иначе эффекта не будет.

Виталий Сергейчук, член правления банка ВТБ



Ответ зависит от того, что считать переохлаждением. Сейчас динамика ВВП складывается в рамках прогноза ЦБ (рост на 1–2% по году) и ниже прогноза Минэкономразвития (+2,5% по году). Еще в конце прошлого года Минэкономразвития характеризовало бы такую динамику как переохлаждение. ЦБ же склонен считать такую динамику плавным охлаждением экономики и ее возвращением к траектории сбалансированного роста. Мы ожидаем, что во втором квартале динамика ВВП улучшится (и рисков переохлаждения станет меньше) вслед за ростом добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Напомню, что среди признаков переохлаждения у человека — нарушение дыхания, усталость, потеря сознания. Если перенести эти симптомы на экономику, то можно констатировать: дыхание нашей экономики ровное, сознание ясное.

Снижение ставки на 1 п.п. принципиально на динамику экономической активности не влияет, особенно если учесть, что большая часть охлаждения была связана с добычей полезных ископаемых (по автономным от ДКП причинам).

Юлиана Слащева, глава «Союзмультфильма» и Киностудии им. Горького

Что касается анимационной индустрии, то здесь мы не наблюдаем переохлаждения, но тем не менее констатируем крайне медленный рост рынка после его падения, связанного с уходом иностранных компаний. Весь рынок на анимации на текущий момент, по данным исследования АКИ, составляет 12,7 млрд руб. Да, анимация для бизнеса — это долгие деньги, поскольку проектам нужно время для развития в условиях высококонкурентного рынка. А если мы говорим о полнометражных лентах, то это три—пять лет производства и всегда определенная доля риска, что аудитория не оценит. Таким образом, отрасль и в условиях «горячего» рынка довольно непростая для инвестиций. Одновременно с этим спрос на контент есть, поэтому мы растем, но очень медленно.

Это не уникальная ситуация для анимационной индустрии, которая во всем мире развивается со значительным участием господдержки — есть примеры Китая, Южной Кореи, Франции. Если мы хотим более значительных в мировом контексте результатов, то здесь не обойтись без механизмов государственного финансирования. Сейчас такие меры находятся на рассмотрении правительства РФ, и мы ждем, когда эти инструменты начнут работать. Тогда возможно оживление инвестиционной активности.

Что касается киноиндустрии, то она, наоборот, переживает бум, в том числе и инвестиционный, и там принципиально другая ситуация, чем в анимационной отрасли.

Марина Фытова, исполнительный директор «Лемана ПРО»

Сегодняшнюю ситуацию в экономике нельзя считать в полной мере переохлаждением — часть отраслей демонстрируют уверенный рост. Однако некоторые сегменты, в частности промышленность, пищевое производство, деревообработка и строительный рынок, показывают замедление темпов. Увеличение ставок и ужесточение условий кредитования (включая сокращение госпрограмм) ограничили доступность ипотеки, особенно для первичного жилья, что, безусловно, сказалось на всей строительной отрасли и смежных сегментах. Девелоперы корректируют свои планы, замедляя темпы строительства новых объектов. Некоторые застройщики отказываются от запуска новых проектов, а объемы приобретаемых квадратных метров просели до минимума за последние десять лет.

Причина — затяжной период высокой ключевой ставки, которая делает кредиты дорогими и для бизнеса, и для конечных покупателей. Девелоперы лишаются доступа к заемному финансированию, население — к ипотеке, и в результате строительная отрасль входит в фазу стагнации. На этом фоне снижение ставки на 1 п.п., хотя и будет сигналом о грядущем смягчении политики, вряд ли приведет к быстрому развороту. Для сектора, который уже переживает отложенный инвестиционный спад, необходима более решительная и последовательная корректировка денежно-кредитных условий.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка

Пока на охлаждение экономики указывает лишь сокращение инвестиций, связанное с высокими ставками по кредитам. В ряде отраслей частного сектора мы наблюдаем риски стагнации, которые имеют шанс реализоваться при сохранении текущей ставки, низких цен на энергоносители, крепком рубле и ужесточении санкций.



Июньское снижение ключевой ставки на 1 п.п. больше сигнализирует о возможности дальнейшего смягчения политики Банка России, нежели оказывает ощутимое влияние на рост инвестиций. Даже если ключевая ставка на конец года будет 17–18%, как мы прогнозируем, это тем не менее все еще довольно высокое значение. Одновременно с фактором крепкого рубля это может стать серьезным вызовом для экономики. Тем не менее реализация сценария устойчивого снижения ключевой ставки может стать стимулом для возобновления и расширения инвестиционных программ бизнесом.

Алексей Говырин, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

Малый и средний бизнес в России сейчас находится в состоянии, когда дальнейшее сжатие спроса, рост издержек и ограниченный доступ к займам начинают влиять не просто на планы расширения, но и на способность удерживать текущие объемы. В этом контексте разговор о переохлаждении экономики нельзя вести только в макроэкономических категориях: нужно смотреть на улицу, на локальные производства, на цеха, на индивидуальных предпринимателей, которые стали основным источником занятости в малых городах. Здесь уже наступило охлаждение: падает выручка, растут долги перед поставщиками, все чаще откладываются или отменяются закупки оборудования. Особенно заметно это в производственном и строительном сегментах МСП, где маржа и так не превышала 10–15%, а срок оборачиваемости средств тянется до 120–150 дней.

Снижение ставки ЦБ на 1 п.п. почти не изменило картину. Коммерческие банки продолжают кредитовать малые компании с премией к ключевой ставке не менее 7–9 пунктов. То есть даже при ставке 20% МСП видит на счете предложения от 27 до 30% годовых — это не инвестиционные деньги, это деньги на выживание. Ни о каком росте не идет речи. Для того чтобы сектор вновь поверил в расширение, ставка должна опуститься хотя бы до 16%, а параллельно должны дополнительно активизироваться программы софинансирования, где государство либо субсидирует процент, либо соучаствует в инвестиционных проектах — через региональные фонды, через корпорации развития, через инвестиционные платформы. Пока же кредит остается роскошью.