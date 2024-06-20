Депутаты предложили уточнить параметры НДС и амнистии для малого бизнеса

Думский комитет по бюджету и налогам считает необходимым доработать механизм уплаты НДС бизнесом на «упрощенке», а также рекомендует конкретизировать параметры налоговой амнистии за дробление бизнеса

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает доработать ко второму чтению ряд положений правительственного «налогового» законопроекта. В частности, депутаты просят снизить административную нагрузку на малый бизнес в связи с введением для него обязанности платить налог на добавленную стоимость (НДС) и уточнить параметры налоговой амнистии за дробление бизнеса. РБК изучил заключение комитета, размещенное в думской базе данных.

Минфин представил проект поправок в Налоговый кодекс в конце мая. О необходимости усовершенствовать налоговую систему заявил в конце февраля президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию, призвав к «более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Законопроект предполагает, в частности, пятиступенчатую прогрессию НДФЛ и увеличение налога на прибыль организаций с 20 до 25%.

Думский комитет по бюджету и налогам на заседании 17 июня одобрил законопроект и рекомендовал его принять в первом чтении, которое запланировано на 20 июня. В своем заключении комитет указывает, что получил 81 отзыв от региональных парламентов и 86 отзывов от исполнительных органов регионов с поддержкой концепции законопроекта.

Разрешить вычеты по НДС для контрагентов «упрощенщиков»

Ко второму чтению депутаты предлагают «уточнить параметры применения НДС налогоплательщиками», использующими упрощенную систему налогообложения (УСН).

Законопроект правительства предполагает увеличение порогов, при которых предприниматели могут перейти на УСН и оставаться на этом режиме, а также отмену повышенных ставок налога (8% для объекта налогообложения «доходы» и 20% для объекта «доходы минус расходы») для «перерастающих» УСН компаний.

Одновременно бизнес на УСН становится плательщиком налога на добавленную стоимость, но платить НДС будет обязательно для компаний и ИП с доходом более 60 млн руб. в год. Минфин утверждает, что такие доходы имеет лишь около 3% бизнеса на УСН. Согласно законопроекту бизнес на «упрощенке» сможет выбрать, как платить НДС — по общей ставке 20% (10 и 0% в отдельных случаях) со всеми полагающимися вычетами или по сниженной специальной ставке (5% при доходах до 250 млн руб. и 7% при доходах от 250 млн до 450 млн руб.), но без права на вычеты.

Ранее юристы поясняли РБК, что, исходя из текущей версии законопроекта, ни сам плательщик НДС по сниженной ставке 5 или 7%, ни покупатель его товаров или услуг не может предъявить к вычету такой «входящий» НДС. Комитет по бюджету и налогам рекомендует ко второму чтению предусмотреть в законопроекте «возможность применения покупателями товаров (работ, услуг) вычетов сумм НДС, предъявленных им продавцами, применяющими налоговые ставки 5 или 7%».

По словам председателя московской городской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди дела» Бориса Федосимова, «это крайне правильная постановка вопроса». «Исходно предполагалось, что хоть «упрощенцы» и не смогут брать в зачет входящий НДС, но покупатели-то точно смогут взять такой НДС себе в зачет. Даже сама мысль о том, что это может быть не так, означала бы, что для упрощенцев был бы просто введен налог с продаж», — говорит он.

По мнению партнера МЭФ Legal Вадима Зарипова, законопроект сейчас все-таки содержит неясность в вопросе о том, может ли покупатель у «упрощенца», уплачивающего льготный НДС, принять его к вычету. «Отсутствие такой возможности означало бы, что «упрощенцы» с «упрощенным» НДС не смогли бы встраиваться в производственные цепочки. Это притом что стоит задача развивать участие малого бизнеса в создании инновационной, высокотехнологичной продукции в кооперации с крупным бизнесом», — рассуждает он.

В связи с этим «очень важно подтвердить, что крупные компании смогут принять к вычету «упрощенный» НДС, выделенный «упрощенцами» в цене», полагает Зарипов.

Избежать роста административной нагрузки на «упрощенку»

Депутаты призывают не допустить роста административной нагрузки на налогоплательщиков УСН и на налоговые органы в связи с реализацией права на освобождение от уплаты НДС, применение пониженных ставок либо в связи с переходом на другую ставку НДС. Сейчас положения законопроекта сформулированы так, что абсолютно все предприниматели на УСН становятся плательщиками НДС, а для подтверждения права на освобождение нужно будет подать в налоговую соответствующее уведомление.

Административная нагрузка для «упрощенцев» вырастет в любом случае, отмечает Федосимов. «Сейчас они ведут учет кассовым методом, а необходимость платить НДС означает, что бизнесу точно придется воспользоваться услугами бухгалтера или расширить штат бухгалтеров, поскольку по текущему законодательству НДС учитывается по методу начисления», — поясняет он. По его мнению, правильным было бы введение учета НДС для «упрощенки» также кассовым методом.

Кроме того, комитет рекомендует уточнить порядок определения размера доходов, учитываемых в целях применения налогоплательщиками УСН, освобождения от НДС либо применения пониженных ставок в случае одновременного применения УСН и патентной системы налогообложения.

Если предприниматель одновременно применяет УСН и патент, то выручка по видам деятельности также будет распределяться между этими системами налогообложения, поясняет руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Деловой фарватер» Оксана Родионова. По ее мнению, законодатели имеют в виду необходимость уточнения порядка расчета доходов, которые позволят не применять нововведения: «60 млн руб. будут считаться совокупно с доходами по патенту или будут учтены только относящиеся к облагаемой УСН деятельности доходы».

Федосимов считает, что депутаты дали «разумное замечание» о том, что «доходы, подпадающие под патент, не должны учитываться в налоговой базе по УСН».

Уточнить параметры налоговой амнистии

Ко второму чтению депутаты предлагают рассмотреть целесообразность внесения в часть первую Налогового кодекса изменений, связанных с положениями законопроекта, регулирующих вопросы проведения налоговой амнистии. Законопроект официально вводит понятие «дробление бизнеса» и предполагает, что в отношении налогоплательщиков, по результатам проверок которых были установлены факты использования этого механизма в 2022–2024 годах, исключается возможность доначисления налогов, начисления пеней и штрафов и привлечения к уголовной ответственности при добровольном отказе от дробления.

Также думский комитет предлагает уточнить «параметры налоговой амнистии, условия и порядок ее проведения, в том числе с учетом возможности взыскания налоговой задолженности».

Само понятие «налоговая амнистия» не может стать частью Налогового кодекса, подчеркивает Федосимов. «Амнистия — это разовое или крайне периодическое освобождение от выполнения налоговых обязанностей. Если амнистию внести в сам Налоговый кодекс, то это стимулировало бы бизнес на применение незаконных налоговых схем с ожиданием того, что в некотором периоде ему снова простят налоговые проступки», — поясняет он.

Ранее эту же тему поднимал на Петербургском международном экономическом форуме председатель «Деловой России» Алексей Репик. «Единственное, чего нам не хватает, — это понять, что это первая и последняя амнистия в этом вопросе. Все остальное просто призовет всех продолжать нарушать в расчете на следующую амнистию», — говорил он.

Налоговая амнистия вызывает много вопросов, поскольку пока по ней «все очень условно», считает Зарипов. Предпринимателям предстоит «угадать, как его тестовый период 2025 и 2026 годов оценит потом налоговая», отмечает он: «По сути, прощение предусмотрено законопроектом не за отказ от дробления, а за то, что налоговая признает действия предпринимателя по перестройке бизнеса отказом».

Одним из критериев дробления бизнеса, согласно законопроекту, является «единая предпринимательская деятельность». Она, однако, может включать в себя различные виды самостоятельной деятельности (например, магазин, химчистку, булочную), каждый из которых имеет свою экономику, специфику, требования, отмечает Зарипов. «Блогеры тоже под вопросом, так как пока их деятельность официально не признана предпринимательской, хотя по сути таковой вполне является», — добавляет он.

По мнению Федосимова, в законопроекте надо более четко конкретизировать, что ФНС понимает под дроблением. «Более четкие критерии позволят бизнесу провести верное самотестирование, отказаться от дробления и не быть наказанными в последующих налоговых периодах», — говорит он. Сейчас определение дробления бизнеса дается в законопроекте на основе четырех оценочных критериев (подконтрольность, единая предпринимательская деятельность, лишь формальная самостоятельность, отсутствие в такой структуре деловой цели), напоминает Зарипов.

В части уточнения параметров амнистии всем было бы легче, если бы были уточнены критерии законного дробления, то есть «те полезные последствия, что были достигнуты, при которых дробление не будет считаться незаконным», считает Родионова. Пока, по ее словам, предприниматели доказывают наличие таких деловых целей в судах. «По амнистии хотелось бы увидеть конкретные суммовые критерии, при которых она возможна, а также конкретный порядок действий, которые должны выполнить налогоплательщики для ее применения», — добавляет юрист.

Зарипов также обращает внимание на то, что амнистию предлагается распространить только на решения, не вступившие в силу на 1 января 2025 года. «Критерий вступления решения в силу представляется излишне формальным и не соответствующим общепринятым правилам амнистий, которые распространяются, как правило, на неисполненную часть решений или приговоров. Кроме того, сроки вступления решения в силу довольно неопределенны, можно ускориться или, наоборот, замедлиться, если хорошо попросят, что влечет возникновение коррупциогенного фактора», — говорит он.

По мнению Зарипова, если бы амнистия распространялась на часть решений, не исполненную до 1 января 2025 года, это позволило бы обеспечить равное право всех налогоплательщиков на участие в амнистии и их соответствующую мотивацию к отказу от дробления на будущие периоды. Сейчас же получается, что «можно под амнистию специально раздробить компании и загнать на них всю выручку, а потом с 2025 года исправиться», рассуждает юрист.