Думский комитет одобрил пятиступенчатую шкалу налогов

Налоги для физических лиц в 2024 году

Налоги для юридических лиц в 2024 году

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс. Трансляция заседания комитета велась на сайте Думы.

Ожидается, что документ будет рассмотрен на заседании в четверг, 20 июня.

Правительство внесло законопроект о налогах в начале июня. Документ подразумевает введение с 2025 года пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц вместо действующей двухступенчатой (13 и 15%):

13% — при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% — для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);

18% — для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% — для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% — при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что 97% россиян не коснется изменение налогов. Инициатива среди прочего предполагает изменение налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых и упрощенной системы налогообложения.