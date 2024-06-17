Думский комитет одобрил пятиступенчатую шкалу налогов
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс. Трансляция заседания комитета велась на сайте Думы.
Ожидается, что документ будет рассмотрен на заседании в четверг, 20 июня.
Правительство внесло законопроект о налогах в начале июня. Документ подразумевает введение с 2025 года пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц вместо действующей двухступенчатой (13 и 15%):
- 13% — при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
- 15% — для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
- 18% — для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
- 20% — для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
- 22% — при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).
Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что 97% россиян не коснется изменение налогов. Инициатива среди прочего предполагает изменение налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых и упрощенной системы налогообложения.
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