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Налоги для юридических лиц ,  
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Думский комитет одобрил пятиступенчатую шкалу налогов

Сюжет
Налоги для юридических лиц в 2024 году
Сюжет
Налоги для физических лиц в 2024 году
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс. Трансляция заседания комитета велась на сайте Думы. 

Ожидается, что документ будет рассмотрен на заседании в четверг, 20 июня.

Правительство внесло законопроект о налогах в начале июня. Документ подразумевает введение с 2025 года пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц вместо действующей двухступенчатой (13 и 15%):

  • 13% — при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
  • 15% — для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
  • 18% — для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
  • 20% — для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
  • 22% — при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

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Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что 97% россиян не коснется изменение налогов. Инициатива среди прочего предполагает изменение налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых и упрощенной системы налогообложения.

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Теги
Госдума НДФЛ налоги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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