«Богатый платит больше, бедный — меньше». Что говорили на ПМЭФ о налогах

Во второй день Петербургского международного экономического форума состоялась сессия, посвященная планируемым изменениям налоговой системы. Что говорили и о чем спорили ее участники — в подборке РБК

Фото: Игорь Акимов / «Росконгресс»

Во второй день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла посвященная налогам сессия под названием «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность». РБК собрал цитаты участников дискуссии.

На рассмотрении Госдумы находится разработанный Минфином проект изменений налогового законодательства. Он, в частности, предполагает введение пятиступенчатой прогрессии НДФЛ. Повышенная ставка налога 15% будет начисляться при превышении годовым доходом порога в 2,4 млн руб. (для этого человек должен зарабатывать более 200 тыс. в месяц). Максимальная ставка составит 22%, она затронет тех, чей годовой доход превышает 50 млн руб. Фактически данная шкала вводится для заработных плат (по оценкам Минфина, повышение НДФЛ затронет 3,2% работающего населения). Для нетрудовых доходов (от продажи имущества, ценных бумаг, от дивидендов и т.д.) налоги вырастут меньше — для налогооблагаемой базы свыше 2,4 млн руб. будет применяться ставка 15% без дальнейшей прогрессии. Пакет налоговых поправок также включает повышение с 2025 года ставки налога на прибыль организаций с 20 до 25% (при обещанном расширении и совершенствовании механизма инвестиционного вычета для активно инвестирующих компаний). Кроме того, предельный доход для применения упрощенной системы налогообложения предложено увеличить до 450 млн руб. Те из них, кто имеет выручку более 60 млн руб., станут плательщиками НДС.

О справедливости налогообложения

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров: «Справедливая система определяется все-таки мудростью налоговой системы. Никто ничего не придумал за последние две тысячи лет лучше, чем император Тиберий. Две тысячи лет назад он сказал, что хороший пастух стрижет своих овец, а не сдирает с них шкуру. Мне кажется, и при принятии налоговых законов, и при их последующей доработке, если мы будем руководствоваться вот этой мыслью, у нас все получится».

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин: «Часто приходилось слышать такой комментарий: «Ну что, жалко вам при доходе 200 тыс. руб. в месяц еще тысячу-другую [налога] заплатить?» Не жалко, но хочется, чтобы налоговая система была сбалансированной, стабильной и справедливой».

Президент «Опоры России» Александр Калинин: «Богатый платит больше, бедный — меньше, это касается и бизнеса, и регионов. Это справедливо. Кто инвестирует больше, тот получает больше вычет. Это справедливо. Большинства налогоплательщиков России, как и 97% микробизнеса, изменения не коснулись. Самозанятым как обещали 10 лет ничего не менять, так ничего и не меняется. Поэтому в принципе подходы справедливые и логичные, но мы надеемся, что ко второму чтению также будет диалог».

О федеральном инвестиционном вычете

Александр Шохин : «Нас не может не беспокоить определенная неопределенность того, каким будет федеральный инвестиционный вычет [по налогу на прибыль]. Мы предлагали его сделать глубоким, чтобы инвестируемая часть прибыли [возвращалась] не по принципу сороки-белобоки — этому дала, он воду носил и т.д. Принцип, что будем давать либо технологически активным компаниям, либо приоритетным отраслям, — это принцип сказки про сороку-белобоку. А мы считаем, что любые инвестиции в основной капитал, в технологическое перевооружение, в территории присутствия, в образование, в здоровье работников, инвестиции в рамках групп компаний надо поощрять этим федеральным инвестиционным вычетом. Хотелось бы получить торжественное обещание перед лицом товарищей, что это будет действительно глубокий инвестиционный вычет».

: «Нас не может не беспокоить определенная неопределенность того, каким будет федеральный инвестиционный вычет [по налогу на прибыль]. Мы предлагали его сделать глубоким, чтобы инвестируемая часть прибыли [возвращалась] не по принципу сороки-белобоки — этому дала, он воду носил и т.д. Принцип, что будем давать либо технологически активным компаниям, либо приоритетным отраслям, — это принцип сказки про сороку-белобоку. А мы считаем, что любые инвестиции в основной капитал, в технологическое перевооружение, в территории присутствия, в образование, в здоровье работников, инвестиции в рамках групп компаний надо поощрять этим федеральным инвестиционным вычетом. Хотелось бы получить торжественное обещание перед лицом товарищей, что это будет действительно глубокий инвестиционный вычет». Андрей Макаров : «Я правильно понимаю, что вы ждете, что сейчас [министр финансов Антон] Силуанов ответит: «Мамой клянусь?» Или [министра экономического развития Максима] Решетникова хватит?»

: «Я правильно понимаю, что вы ждете, что сейчас [министр финансов Антон] Силуанов ответит: «Мамой клянусь?» Или [министра экономического развития Максима] Решетникова хватит?» Александр Шохин : «Мне хватит Силуанова и Решетникова вдвоем».

: «Мне хватит Силуанова и Решетникова вдвоем». Министр экономического развития Максим Решетников: «В законе этот вопрос вынесен на уровень правительства, и, наверное, по-другому быть не может. Очевидно, баланс придется искать динамически. Сложный будет разговор. Я не думаю, что все запросы Александра Николаевича [Шохина] нам удастся удовлетворить. Нам придется таргетировать инвестиции, выделять приоритеты. Объемы и глубина инвестиционного вычета не будут автоматическими».

О сбалансированности налоговой системы

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров: «А с чего вы взяли, что налоговая система была сбалансирована? Сбалансированность, как и справедливость, у каждого своя. Прежняя система, с точки зрения бизнеса, с точки зрения Министерства финансов, казалась сбалансированной, но, с точки зрения большинства людей, НДФЛ казался несбалансированным».

Министр финансов Антон Силуанов: «Мы сколько соберем от этой налоговой системы, столько и отдадим. Здесь нет каких-то предложений в кубышку сохранить, еще куда-то. Все, что соберем, сбалансированно отдадим. И у нас будет еще сбалансированный бюджет, а это и стабильность инфляции, и ставки, и все вытекающие последствия».

О стабильности параметров налоговой системы

Председатель «Деловой России» Алексей Репик: «В условиях изменяющейся каждый день конъюнктуры рассчитывать на абсолютную, полную фиксацию условий, наверное, наивно. Вопрос: насколько мы сможем приблизиться к этой фиксации и в принципе зафиксировать?»

Александр Шохин: «Мне кажется, что если законопроект будет принят в том виде, в котором он внесен, то не надо его стабилизировать на шесть лет. Через пару лет будет понятно, какие предлагаемые элементы налоговой системы не доказали свою эффективность. <...> Нужна предсказуемость в большей степени, чем стабильность».

Максим Решетников: «Важный момент, который внесен в этот законопроект, — это предложение по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых), когда мы размер ставки НДПИ начинаем варьировать в зависимости от неких бенчмарков, от объективной ситуации на рынках. <...> Все ли там достроено — ну, наверное, тут мы подискутируем. Нам, как Министерству экономики, очень важно, чтобы все эти параметры оставляли возможность для инвестирования, в том числе и расширенного инвестирования, в отрасли, которые работают на длинном цикле, которые очень капиталоемкие. И относительно которых мы в последние годы привыкли рассуждать о суперприбыли, а они, скорее всего, входят в другую часть суперцикла, в период снижения цен. Поэтому не все там будет просто, и мы должны понимать, что в какой-то момент мы должны быть готовы обнулять НДПИ, чтобы не сокращать объемы производства».

О дроблении бизнеса

Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров: «Мы были абсолютно апологетами того, что мы должны в комплексе решать проблему как перехода из малого бизнеса, так и дробления. Она реализована пакетно — расширение [порога годового дохода для применения УСН] и, соответственно, амнистия».

В налоговом законопроекте Минфин формализовал понятие «дробление бизнеса» и разработал порядок амнистии для компаний, использовавших такие схемы ухода от налогов. Предполагается, что им простят нарушения 2022–2024 годов при условии обеления в 2025–2026 годах. Дробление зачастую использовали предприниматели, чей бизнес фактически перерос параметры работы при упрощенной системе налогообложения (УСН) и должен был начать платить налоги по общей системе, но за счет использования различных компаний с оборотами, находящимися в пределах установленных для УСН лимитов, продолжал нести нагрузку как для малого бизнеса.

Даниил Егоров: «По амнистии. Мы с коллегами из «Опоры России» проговорили параметры амнистии и искали выходы, и с коллегами из РСПП, «Деловой России», Торгово-промышленной палаты. Мы все варианты посмотрели и выбирали из них. Оттуда, например, решение, что декларироваться не нужно специально в рамках амнистии, а достаточно активными действиями показать, что ты уже на том режиме, которому соответствуешь. И мы, конечно, учли то, что это не одноактовое действие, что, мол, с 1 января 2025 года ты перешел и больше у тебя шанса нет. Там есть еще вторая возможность. Если налоговая видит, что у тебя искажение, есть возможность все равно амнистироваться, но тогда тебе придется уточниться за один год».

Алексей Репик: «Единственное, чего нам не хватает, это понять, что это первая и последняя амнистия в этом вопросе. Все остальное просто призовет всех продолжать нарушать в расчете на следующую амнистию».

О восприятии налоговых изменений в обществе

Валерий Федоров: «Пока окончательный вердикт не вынесен, общественное мнение формируется. Пока только две трети опрошенных знают, что начались [налоговые] изменения и как-то знакомы с теми или иными положениями. Думаю, недели через две-три это мнение полностью сформируется и будет выражено. <...> Один из главных аспектов — на что пойдут собранные деньги».