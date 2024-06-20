ФНС запланировала отказ от большинства деклараций по НДФЛ

ФНС существенно расширит бездекларационный порядок расчета и уплаты подоходного налога для населения к декабрю 2025 года. Эксперты видят прогресс в этом направлении в последние годы, но полного упразднения деклараций пока не будет

Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) запланировала отказаться от деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), по крайней мере в части основных видов декларируемых в настоящее время доходов. Об этом говорится в плане деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов, который изучил РБК.

Будет реализован «бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц», указано в документе. Сроком выполнения обозначен декабрь 2025 года — до этого времени ФНС должна будет заключить соответствующий государственный контракт и выпустить приказ о вводе новой системы в промышленную эксплуатацию. Ответственным исполнителем назначена замглавы службы Светлана Бондарчук, координирующая управление налогообложения доходов физлиц.

О том, что налоговая служба собирается отказаться от деклараций по НДФЛ, ранее заявлял глава ФНС Даниил Егоров, не называя сроков. «Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — говорил он в интервью РБК в 2021 году. В ноябре 2023 года Егоров говорил, что «эта работа продолжается». «Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков. Вторая задача — максимально ускорить процесс за счет автоматизации», — сказал он.

Егоров пояснял, что эффективность этой работы зависит от доступа налоговиков к данным. «Если мы, как налоговая служба, имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать», — говорил он.

От декларирования каких доходов предполагается отказаться

Как уточнили РБК в пресс-службе ФНС, передача расчета НДФЛ налоговым органам предполагается по следующим видам доходов:

от реализации недвижимого имущества;

от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (например, налогоплательщик заключил договор долевого участия с застройщиком, внеся по нему сумму X, а затем продал строящуюся квартиру по договору уступки за сумму Y; налоговой базой будет разница между Y и X. — РБК);

от реализации транспортных средств;

в виде фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний (речь идет о так называемом паушальном фиксированном взносе с КИК, по которому все равно подается декларация 3-НДФЛ. — РБК);

при установлении фактов прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения минимального срока (если закрыть ИИС раньше трех лет, предоставленные налоговые вычеты необходимо вернуть государству. — РБК).

По словам ФНС, большинство сведений, необходимых для расчета налоговыми органами НДФЛ с указанных видов доходов, уже поступают в ФНС в автоматическом режиме в соответствии со ст. 85 Налогового кодекса от органов исполнительной власти (Росреестр, ГИБДД и др.). Работы по обеспечению информационного взаимодействия для получения всех необходимых данных будут завершены до конца текущего года.

«Планируется, что уплата НДФЛ при реализации бездекларационного порядка исчисления налога будет осуществляться на основании сообщения об исчисленной сумме налога по доходам, полученным с 1 января 2025 года», — указали в ФНС.

В каких случаях нужна декларация по НДФЛ

По действующему законодательству НДФЛ, как правило, уплачивается автоматически — он удерживается работодателем из заработной платы. Налоговыми агентами по НДФЛ также выступают российские брокеры и банки (по доходам от продажи ценных бумаг, купонам на облигации), компании-плательщики (по доходам от дивидендов). Также НДФЛ без подачи декларации граждане уплачивают на основе налогового уведомления от ФНС при получении доходов с вкладов и в случаях, когда их доходы из нескольких источников превышают 5 млн руб. в год (по ставке 15% на размер превышения).

Однако при получении следующих доходов налогоплательщики должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию по форме 3-НДФЛ:

доход от продажи ценных бумаг через иностранного брокера или от продажи имущества (начисление НДФЛ по имуществу и бумагам зависит от соблюдения минимального срока владения);

доход от аренды имущества;

при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от людей, не являющихся близкими родственниками;

вознаграждение от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ (гражданско-правового характера);

выигрыш в лотерею;

доход от источников, находящихся за пределами страны;

доход индивидуального предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения.

У ФНС уже есть успешные примеры бездекларационного расчета налога — например, при расчете доплаты в связи с применением ставки НДФЛ 15% и в отношении процентов по вкладам, отмечает партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. Механизм исчисления в таких случаях основан на получении налоговой службой в электронном виде информации от банков, работодателей и других источников выплаты. «Несмотря на большие объемы, такая информация может быть автоматически получена и обработана. Очевидно, что дублирование отчетности в подобных случаях не имеет смысла», — указал эксперт.

Кроме того, благодаря использованию ФНС данных банков, а также других организаций (медицинских, физкультурно-спортивных, страховых и негосударственных пенсионных фондов) можно получать некоторые налоговые вычеты по НДФЛ — в части инвестиций, имущества, а также социальные вычеты — в упрощенном порядке. Упрощение заключается в том, что в «Личный кабинет налогоплательщика» проактивно поступает предзаполненное заявление на предоставление вычета.

По доходам 2022 года декларации 3-НДФЛ представили более 9 млн человек, следует из информации ФНС. Количество деклараций составило 11,55 млн.

Удастся ли обойтись без деклараций

Автоматизировать декларирование по НДФЛ возможно, но вопрос — зачем, рассуждает руководитель проекта «Б1 Лайт» Геладжо Дикко. «На практике это сложнее, чем процесс индивидуального декларирования, и содержит неустранимый риск ошибок — физлица сложнее и многомернее юридических лиц, многие вещи (в том числе льготы и индивидуальные налоговые ситуации) определяются не по факту, а субъективно», — отмечает он.

Кроме того, в самом факте, что человек сам смотрит на свой расчетный налоговый лист, анализирует суммы удержанного налога, есть важный элемент становления современного гражданского общества, полагает эксперт.

В рамках планов ФНС вряд ли идет речь о полном отказе от декларирования, замечает Зарипов. «Круг ситуаций, когда потребуется декларирование, сузится до отдельных не слишком распространенных случаев, таких как доходы от других физических лиц, из-за рубежа и тому подобные, когда у налоговых органов нет надежного источника информации», — прогнозирует он.

У налогоплательщиков останется обязанность задекларировать иные доходы, по которым налоговым органом не осуществлен самостоятельный расчет, подтверждают в пресс-службе ФНС. «При этом ФНС России на постоянной основе проводит работу по расширению информационного взаимодействия с внешними источниками информации», — добавили там.

За последние несколько лет был достигнут существенный прогресс в уменьшении административного бремени для налогоплательщиков в части автоматического расчета налоговых обязательств по НДФЛ, признает директор департамента налогов и права ДРТ Ирина Андрончева. Однако в ряде случаев, в частности при получении дохода из иностранных источников, подача налоговой декларации неизбежна. Особенно это актуально при получении дохода от операций с ценными бумагами с использованием иностранного счета или брокера, а также при получении доходов от зарубежных компаний, включая контролируемые иностранные структуры или компании, указывает она.

Кроме того, декларации вряд ли получится упразднить при выполнении таких сложных операций, как учет и сальдирование доходов и убытков по сделкам с ценными бумагами от нескольких источников дохода, считает Андрончева. «Это требует тщательной работы с первичной документацией», — поясняет она.