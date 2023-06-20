Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 91,8 (+0,16) Инвестиции, 19 июн, 16:23 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 83,99 (+0,34) Инвестиции, 19 июн, 16:23
Росстат сообщил о максимальной за 23 года цене перелетов «экономом» Бизнес, 08:02
ВТБ рассказал о мошенничестве через предложения оценить отель на Booking Финансы, 08:02
В Германии пройдут учения на случай сокращения поставок газа Экономика, 07:54
Демократия в стране стартапов: чем реформа судов грозит экономике Израиля Pro, 07:46
Маск согласился с мнением о провале контрнаступления ВСУ Политика, 07:35
Кто из футболистов чемпионата России получал тюремные сроки Спорт, 07:30
Власти Львова сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры Политика, 07:15
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:13
Подростки посчитали Instagram и Netflix «устаревшими для России» трендами Технологии и медиа, 07:00
«Ъ» узнал о приостановке General Electric обслуживания турбин в России Бизнес, 06:47
В Южной Корее к сентябрю будет создано командование по операциям с БПЛА Политика, 06:21
Кулеба назвал «жесткой» встречу с африканскими лидерами Политика, 05:54
Ученые увидели угрозу для 2 млрд человек из-за таяния ледников в Гималаях Общество, 05:51
Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ «Солнцепеками» Политика, 05:32
Война санкций ,  
0 

В Германии пройдут учения на случай сокращения поставок газа

В Германии в сентябре пройдут учения на случай сокращения поставок газа
Учения продлятся один день, их цель — проверить готовность компаний к сокращению поставок газа. В Минэкономики Германии ранее не исключили проблем для промышленности страны, если Москва и Киев не продлят договор о транзите

В сентябре Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) проведет крупномасштабные учения, чтобы проверить готовность компаний к возможному сокращению поставок газа, сообщает Bloomberg.

Проверка продлится один день, она затронет разные структуры и агентства, сетевых операторов, поставщиков газа и крупных промышленных потребителей, заявили в регуляторе.

Хотя Германия преодолела энергокризис этой зимой (глава BNetzA Клаус Мюллер ранее говорил, что страна закончила отопительный сезон с относительно полными газовыми хранилищами (по состоянию на середину июня уровень заполненности составляет 75%), Берлин еще не отменил так называемый режим тревоги (второй этап аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере), введенный летом 2022 года, отмечает Bloomberg. Скачки цен на газ в этом месяце свидетельствуют, что риски, связанные с поставками топлива, сохраняются, пишет агентство (13 июня биржевые цены на газ в Европе превысили $400 за 1 тыс. куб. м впервые с начала мая, когда газ торговался по $407).

На прошлой неделе министр экономики Роберт Хабек предупредил, что, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию, промышленности Германии, возможно, придется сокращать свои мощности. По транзитной ветке через Украину газ из России поступает в страны Западной и Центральной Европы. Контракт между Москвой и Киевом истекает в 2024 году. Согласно его условиям, «Газпром» должен поставлять газ через ГТС Украины по схеме «качай или плати» в объеме 40 млрд куб. м газа в год, или 109 млн куб. м в сутки.

Хотя Евросоюз не запрещал импорт российского газа, его доля на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году примерно до 7,5% в 2022-м. Это произошло на фоне решения Москвы запретить продавать газ в иностранной валюте недружественным странам в ответ на санкции из-за военных действий на Украине и подрыва на трубопроводах системы «Северный поток».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия газ энергетика транзит газа
Материалы по теме
Берлин предупредил о проблемах при прекращении поставок газа из России
Экономика
Цены на газ в Европе за день выросли более чем на 20%
Бизнес
Bloomberg узнал о плане ЕС хранить газ в украинских хранилищах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter