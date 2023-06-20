В Германии пройдут учения на случай сокращения поставок газа

Учения продлятся один день, их цель — проверить готовность компаний к сокращению поставок газа. В Минэкономики Германии ранее не исключили проблем для промышленности страны, если Москва и Киев не продлят договор о транзите

В сентябре Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) проведет крупномасштабные учения, чтобы проверить готовность компаний к возможному сокращению поставок газа, сообщает Bloomberg.

Проверка продлится один день, она затронет разные структуры и агентства, сетевых операторов, поставщиков газа и крупных промышленных потребителей, заявили в регуляторе.

Хотя Германия преодолела энергокризис этой зимой (глава BNetzA Клаус Мюллер ранее говорил, что страна закончила отопительный сезон с относительно полными газовыми хранилищами (по состоянию на середину июня уровень заполненности составляет 75%), Берлин еще не отменил так называемый режим тревоги (второй этап аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере), введенный летом 2022 года, отмечает Bloomberg. Скачки цен на газ в этом месяце свидетельствуют, что риски, связанные с поставками топлива, сохраняются, пишет агентство (13 июня биржевые цены на газ в Европе превысили $400 за 1 тыс. куб. м впервые с начала мая, когда газ торговался по $407).

На прошлой неделе министр экономики Роберт Хабек предупредил, что, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию, промышленности Германии, возможно, придется сокращать свои мощности. По транзитной ветке через Украину газ из России поступает в страны Западной и Центральной Европы. Контракт между Москвой и Киевом истекает в 2024 году. Согласно его условиям, «Газпром» должен поставлять газ через ГТС Украины по схеме «качай или плати» в объеме 40 млрд куб. м газа в год, или 109 млн куб. м в сутки.

Хотя Евросоюз не запрещал импорт российского газа, его доля на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году примерно до 7,5% в 2022-м. Это произошло на фоне решения Москвы запретить продавать газ в иностранной валюте недружественным странам в ответ на санкции из-за военных действий на Украине и подрыва на трубопроводах системы «Северный поток».