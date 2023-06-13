Цена на газ в Европе превысила $400

Биржевые цены на газ в Европе превысили $400 за 1 тыс. куб. м, впервые с начала мая. Это произошло после заявления главы Минэкономики Германии о проблемах для немецкой промышленности в случае полного отказа от российского газа

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press

Цены на газ на крупнейшем газовом хабе в Европе TTF лондонской биржи ICE во вторник, 13 июня, превысили $400 за 1 тыс. куб. м. Стоимость июльского фьючерса выросла более чем на 16%, до $404 за 1 тыс. куб. м (15:51 Мск). Это произошло впервые с 9 мая, когда газ торговался по $407.

Стоимость газа в Европе весной 2023 года упала почти в два раза, до примерно $280 за 1 тыс куб. м на фоне высокой заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ; более 72%), рекордных поступлений сжиженного природного газа (СПГ; в мае было закуплено 12,16 млрд куб. м) и теплой погоды.

Однако с начала июня цены на газ вновь стали расти. Так, 9 июня стоимость газа выросла более чем на 20% из-за остановки СПГ-завода в Норвегии. А накануне, 12 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о проблемах для немецкой экономики в случае прекращения поставок газа из России: вплоть до приостановки и сворачивания промышленных мощностей. В 2022 году ЕС сократил закупки российского трубопроводного газа в 2,3 раза, до 60 млрд куб. м.

Текущий рост цен на газ обусловлен высокой волатильностью на рынке, сказал РБК аналитик проектного центра по энергопереходу «Сколтеха» Сергей Капитонов. В Европе так и не появился хрупкий баланс, поэтому газовый рынок очень чутко реагирует на любые сигналы со стороны спроса и предложения, указывает он. ЕС сделал многое, чтобы отказаться от российского газа. Но даже плановая профилактика на газовых объектах все еще оказывает значительное влияние на участников рынка, несмотря на то, что они знали об обслуживании этих объектов заранее.

По данным норвежского газотранспортного оператора Gassco, СПГ-завод Hammerfest должен возобновить работу в среду, 14 июня. Это может потенциально повлиять на рынок и сыграть на понижение цен на фоне такой волатильности, считает Капитонов. Мощность этого завода (6,5 млрд куб. м в год) в масштабах европейского рынка не была бы так заметна в более спокойных рыночных условиях, уверен он. Таким образом, Европе пока не удалось найти альтернативу российскому газу, потому что до сих пор не подписаны долгосрочные контракты на поставку СПГ, заключает эксперт. Соответственно, европейцам приходится полагаться на изменчивые реалии спотового рынка (включая фьючерсную торговлю).

Этим летом цены на газ могут вырасти из-за жары в Азии, которая приведет к росту спроса на газ для работы кондиционеров, замечает Капитонов. Мировой рынок СПГ будет оставаться дефицитным примерно до середины 2020-х годов, прогнозирует он. Цены будут высокими, если до этого времени не появятся факторы, которые могут обрушить спрос на газ, как, например, это было во время пандемии ковида.