Российский фондовый рынок упал на фоне ПМЭФ

Торговая сессия на российском фондовом рынке завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 2,01%, закрепившись на отметке 1297,01 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 3,75% - до 1243,32 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 428,8 млрд руб.

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Российские фондовые индексы сегодня двигались под предводительством "медведей", сообщает аналитик ГК "АЛОР" Мария Большакова. Динамика внешних ориентиров не оказывала поддержки российским площадкам. Оглашенная в первой половине дня неплохая статистика по европейской экономике не смогла приободрить фондовые площадки, так как те находились под давлением итогов последнего заседания ФРС. Оглашенная во второй половине дня американская статистика также не смогла расшевелить инвесторов.

В США количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 15 июня 2013г., повысилось до 354 тыс. Аналитики прогнозировали значение этого показателя на уровне 340 тыс. требований.

В целом ситуация на торговых площадках пока слишком нестабильна, отмечает эксперт. С одной стороны ФРС продолжает реализовывать программу выкупа активов с рынка, что препятствует формированию серьезной коррекции американских индексов с исторических максимумов, но с другой стороны, вероятно, торговые индикаторы еще какое-то время могут оставаться под давлением заявлений главы ФРС о возможном снижении объемов QE3 до конца года. Таким образом, повышенная волатильность на торговых площадках в ближайшее время может сохраниться.

Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ВСМПО-АВИСМА (+2,3%), МРСК Северо-Запада (+2,03%), "префы" ТНК-ВР (+1,56%). В лидерах падения значились бумаги Сбербанка (-3,4%), "Ростелекома" (-4,4%) и "Северстали" (-4,02%).