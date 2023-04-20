ЦБ рассмотрит выплаты уходящим иностранцам облигациями вместо валюты

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Центробанк готов рассмотреть идею расплачиваться с уходящими иностранными компаниями специальными облигациями вместо валюты. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме.

С предложением рассмотреть такую идею выступил депутат Владимир Кошелев (ЛДПР). «Предлагаем зарубежным партнерам, которые сегодня уходят с нашего рынка, через продажу вместо валюты рассчитываться с ними, выдавая им специальные облигации Центробанка в размере замороженных на Западе $300 млрд», — сказал он. По словам Кошелева, такой шаг мог бы стабилизировать курс.

«[Эту инициативу] надо дополнительно проработать, но в принципе такая инициатива может быть рассмотрена, как одна из мер по защите российских активов, замороженных за рубежом», — ответила Набиуллина.

Однако нужно будет учесть ряд обстоятельств, продолжила глава ЦБ. Во-первых, привязка облигации к замороженным активам может повлечь раскрытие информации о российских резервах, по структуре активов ЦБ за рубежом, чего бы в Банке России не хотели, отметила она. Во-вторых, «принудительно навязать эти облигации вряд ли удастся, тем более заставить иностранных регуляторов отпускать замороженные активы, даже если владельцами облигаций являются их граждане, нерезиденты», сказала Набиуллина. «Но как альтернативу вместо счетов типа С можно рассмотреть», — отметила она.

Помимо этого, еще есть вопросы, связанные с иммунитетом ЦБ в отношении принадлежащего ему имущества, продолжила глава регулятора. «Несмотря на заморозку, пока юрисдикционный иммунитет активов ЦБ не оспорен. И вопрос, конечно, что взамен получит Центробанк», — сказала она.

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