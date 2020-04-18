Министр экономики заявил о борьбе с лоббизмом при распределении льгот

При составлении списка системообразующих предприятий правительство проводит тщательные проверки, чтобы пресечь лоббирование со стороны органов власти, заявил РБК Максим Решетинков

Правительство проводит тщательный отбор предприятий для внесения в список системообразующих, чтобы в него попали действительно важные производства и стремится «максимально избежать лоббизма» со стороны органов власти. Об этом телеканалу РБК рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

«Все предприятия, который включаются в перечень системообразующих проверяются дополнительно на соответствие критериям», — заявил министр. Он уточнил, что проверки идут по многим направлениям, в том числе со стороны налоговой службы.

«Поэтому идет большая работа <...>, чтобы максимально избежать лоббизма со стороны органов власти, чтобы не попали туда какие-то предприятия, которые, ну скажем так, не являются действительно важными для российской экономики», — пояснил Решетников.