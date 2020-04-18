Министр экономики заявил о борьбе с лоббизмом при распределении льгот
При составлении списка системообразующих предприятий правительство проводит тщательные проверки, чтобы пресечь лоббирование со стороны органов власти, заявил РБК Максим Решетинков
Правительство проводит тщательный отбор предприятий для внесения в список системообразующих, чтобы в него попали действительно важные производства и стремится «максимально избежать лоббизма» со стороны органов власти. Об этом телеканалу РБК рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
«Все предприятия, который включаются в перечень системообразующих проверяются дополнительно на соответствие критериям», — заявил министр. Он уточнил, что проверки идут по многим направлениям, в том числе со стороны налоговой службы.
«Поэтому идет большая работа <...>, чтобы максимально избежать лоббизма со стороны органов власти, чтобы не попали туда какие-то предприятия, которые, ну скажем так, не являются действительно важными для российской экономики», — пояснил Решетников.
«Давайте правильно формировать ожидания. Действительно, с зарплатными кредитами ситуация развивается, маховик раскручивается, он раскручивается может быть не так быстро, как того требует ситуация, но скорость принятия решения, да и скорость реализации, сейчас очень высокая. Все, что необходимо со стороны правительственных структур, делается. У нас немного отстают банки в этом плане, так получилось, что скорость работы правительства и федеральных органов власти выше сейчас, чем коммерческих организаций зачастую», — подчеркнул Решетников.
Он также отметил, что на сегодняшний момент в рамках первого и второго антикризисного пакета принят большой объем решений по выплатам людям, в первую очередь по безработице и по больничным листам.
«На сегодняшний момент [они], как нам кажется, отражают те потребности, которые объективно существуют. В фокусе нашей поддержки — малый и средний бизнес, который оказался в этой сложной ситуации и наша задача помочь бизнесу минимизировать все эти потенциальные сокращения, максимально сохранить рабочие места именно на предприятиях. Мы понимаем, что не все смогут сохраниться в этих жестких условиях, но наша задача — максимально помочь предпринимателям в этой ситуации», — резюмировал глава Минэкономразвития.
Ранее 16 апреля Решетников заявил, что общий объем средств, выделенных в рамках программы поддержки экономики после принятия второго пакета антикризисных мер, превышает 2 трлн руб.
«Ключевой новацией второго пакета мер по поддержке экономики является переход к предоставлению бизнесу прямой финансовой поддержки. Эти гранты смогут получить организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Напомню, это общепит, сфера услуг и развлечений, сфера гостеприимства, кинотеатры, а также объекты и магазины непродовольственной розницы», — пояснил тогда Решетников.
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом