Силуанов заявил о создании структуры для помощи попавшим под санкции

Структуру для взаимодействия с подсанкционными компаниями и помощи им создадут на базе одного из ведомств, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он рассказал, что компании запросили ликвидность на сумму около 100 млрд руб.

Антон Силуанов (Фото: РБК)

Правительство России в ближайшее время создаст специальную структуру для поддержки компаний, которые попали под американские санкции. Она будет работать при одном из российских ведомств, заявил глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает ТАСС.

«[Структура] будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», — сказал министр. Он добавил, что правительству еще предстоит определить, при каком именно министерстве будет создана эту структура.

«Перечень санкционных компаний известен, и люди, которые там будут работать, должны быть в постоянном контакте с этими компаниями, изучать их потребности, изучать их предложения и готовить предложения для правительства», — отметил Силуанов.

Он также рассказал, что компании, против которых Вашингтон ввел санкции, запросили ликвидность на сумму около 100 млрд руб., однако правительство не рассматривает прямой помощи из бюджета. Власти планируют только косвенную поддержку, подчеркнул Силуанов.

«Помощь у нас ряд компаний запросили в виде ликвидности, я думаю, что может оказать поддержку Промсвязьбанк. Помощь может быть оказана в виде авансового финансирования, предположим, тот же самый утильсбор, который мы перечисляем нашим компаниям, попавшим под санкции, может быть в опережающем порядке, и они могут использовать эти деньги как оборотку», — сказал глава Минфина. Он добавил, что поддержка также может быть оказана в виде госзакупок.

На вопрос, планируется ли заложить в бюджет допсредства на поддержку подсанкционных компаний, министр финансов ответил, что «пока не видим необходимости». Представители UC Rusal и группы ГАЗ отказались от комментариев

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что одним из методов поддержки компаний могут быть «централизованные закупки» их продукции государством.

18 апреля глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым предложил создать структуру, задача которой будет реагирование на санкции. «Мое предложение — в порядке не могу сказать шутки — создать структуру под названием «Контрофак». Поскольку в Минфине США [есть] OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами. — РБК), то нам надо создать структуру «Контрофак​», — добавил Шохин.

6 апреля власти США объявили о новых санкционных мерах в отношении российских бизнесменов, должностных лиц и компаний. В список попали в том числе глава «Газпрома» Алексей Миллер, ​глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска ​ (а также связанные с ним холдинги «Базовый элемент» и «Кубань», компании «Евросибэнерго», «Русал» и B-Finance).

17 апреля советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против России.