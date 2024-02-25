 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Перевозчики заявили о нехватке в мире нефтяных танкеров

Bloomberg: на фоне атак в Красном море обострилась проблема дефицита танкеров
Число новых танкеров падает, а растущие нефтяные котировки ведут к повышенному спросу на них, сообщили эксперты отрасли
Фото: Javier Vasquez / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Javier Vasquez / Keystone Press Agency / Global Look Press

В мире растет дефицит нефтяных танкеров на фоне увеличения продолжительности поставок в связи с атаками йеменских хуситов в Красном море, а также снижения эффективности мирового флота из-за растущей роли теневого, который доступен только «определенным клиентам», сообщили эксперты отрасли Bloomberg.

В этом году выйдут всего два супертанкера, в следующем году их ожидается пять, следует из данных транспортной компании Banchero Costa, в то время как в 2022 году было поставлено 42 судна. Это наименьшее количество пополнений за последние 40 лет и примерно на 90% ниже среднегодового показателя нынешнего тысячелетия.

Растущие цены на нефть, в том числе из-за увеличения продолжительности поставок, сокращение добычи ОПЕК+, а также планы по переходу на зеленую энергетику, что означает отказ от ископаемого топлива, ухудшают перспективы отрасли в будущем. Однако транспортные компании видят возможность для роста.

Хуситы заявили об ударе по американскому танкеру в Аденском заливе
Политика

Так, главный исполнительный директор Euronav NV Александр Саверис считает, что небольшое количество новых поставок и стареющий флот делают перспективы для танкеров «очень позитивными». «Последствия диверсий можно наблюдать каждый день в судоходстве в целом и, я бы сказал, в частности — в танкерных перевозках сырой нефти и нефтепродуктов», — отмечает он.

Менеджер по исследованиям Banchero Costa Энрико Палья также заявил о напряженной ситуации на танкерном рынке, предположив, что в будущем она станет еще напряженнее. При этом ведущий аналитик по танкерным перевозкам S&P Global Commodity Insights Фотиос Кацулас говорит, что после того, как суда начали избегать район Красного моря, уровень занятости танкерного флота вырос на 5%.

«Ситуация в Красном море меняет фундаментальные показатели рынка, и это действует в пользу операторов судов, — подчеркнул Кацулас. — Сейчас настроения намного лучше».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Однако, отмечает Bloomberg, несмотря на недавний всплеск заказов танкеров, на их поступление уходит много времени, поскольку в настоящее время верфи заполнены контейнеровозами, заказанными во время пандемии коронавируса, а также перевозчиками сжиженного природного газа (СПГ).

Хуситы начали атаковать суда в Красном море осенью в качестве поддержки палестинского исламистского движения ХАМАС в войне с Израилем. Корабли начали выбирать обходные маршруты. Международная коалиция во главе с США с декабря проводит в регионе операцию «Страж процветания» для обеспечения безопасности судов.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
нефть нефтетанкер Красное море хуситы
Материалы по теме
Хуситы запретили судам США и Британии заходить в воды Красного моря
Политика
Хуситы заявили о запуске ракеты по британскому танкеру в Красном море
Политика
Хуситы нанесли удары по кораблям США и Израиля в Красном море
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Какие стереотипы мешают найти «своего» терапевта — Psychology Today Pro, 12:11
Шри-Ланка проведет расследование из-за слов о непродлении виз россиянам Политика, 12:06
В Белгородской области второй раз за день сбили украинский беспилотник Политика, 11:52
Лукашенко заявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии Политика, 11:42
Перевозчики заявили о нехватке в мире нефтяных танкеров Бизнес, 11:35
Наслаждаться свежим воздухом: подборка квартир рядом с парками и скверами РБК и ПИК, 11:33
Овечкин первым из россиян провел 1400 матчей в чемпионатах НХЛ Спорт, 11:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Глава МИД Германии спустилась в укрытие во время тревоги в Одессе Политика, 11:24
Турция почти догнала Абхазию по поездкам из России. Инфографика Экономика, 11:00
Азербайджан сообщил о втором за неделю обстреле со стороны Армении Политика, 10:53
Полиция Красноярска пришла с проверкой после «провокационной вечеринки» Общество, 10:42
Главный приз Берлинале впервые получила темнокожая режиссер Общество, 10:33
Кухня-гостиная с тремя окнами и камины: все – о новом квартале в Москве РБК и Forma, 10:30
Вопреки хаосу: почему экономика растет в ожидании кризиса — The Economist Pro, 10:19