Перевозчики заявили о нехватке в мире нефтяных танкеров

Число новых танкеров падает, а растущие нефтяные котировки ведут к повышенному спросу на них, сообщили эксперты отрасли

Фото: Javier Vasquez / Keystone Press Agency / Global Look Press

В мире растет дефицит нефтяных танкеров на фоне увеличения продолжительности поставок в связи с атаками йеменских хуситов в Красном море, а также снижения эффективности мирового флота из-за растущей роли теневого, который доступен только «определенным клиентам», сообщили эксперты отрасли Bloomberg.

В этом году выйдут всего два супертанкера, в следующем году их ожидается пять, следует из данных транспортной компании Banchero Costa, в то время как в 2022 году было поставлено 42 судна. Это наименьшее количество пополнений за последние 40 лет и примерно на 90% ниже среднегодового показателя нынешнего тысячелетия.

Растущие цены на нефть, в том числе из-за увеличения продолжительности поставок, сокращение добычи ОПЕК+, а также планы по переходу на зеленую энергетику, что означает отказ от ископаемого топлива, ухудшают перспективы отрасли в будущем. Однако транспортные компании видят возможность для роста.

Так, главный исполнительный директор Euronav NV Александр Саверис считает, что небольшое количество новых поставок и стареющий флот делают перспективы для танкеров «очень позитивными». «Последствия диверсий можно наблюдать каждый день в судоходстве в целом и, я бы сказал, в частности — в танкерных перевозках сырой нефти и нефтепродуктов», — отмечает он.

Менеджер по исследованиям Banchero Costa Энрико Палья также заявил о напряженной ситуации на танкерном рынке, предположив, что в будущем она станет еще напряженнее. При этом ведущий аналитик по танкерным перевозкам S&P Global Commodity Insights Фотиос Кацулас говорит, что после того, как суда начали избегать район Красного моря, уровень занятости танкерного флота вырос на 5%.

«Ситуация в Красном море меняет фундаментальные показатели рынка, и это действует в пользу операторов судов, — подчеркнул Кацулас. — Сейчас настроения намного лучше».

Однако, отмечает Bloomberg, несмотря на недавний всплеск заказов танкеров, на их поступление уходит много времени, поскольку в настоящее время верфи заполнены контейнеровозами, заказанными во время пандемии коронавируса, а также перевозчиками сжиженного природного газа (СПГ).

Хуситы начали атаковать суда в Красном море осенью в качестве поддержки палестинского исламистского движения ХАМАС в войне с Израилем. Корабли начали выбирать обходные маршруты. Международная коалиция во главе с США с декабря проводит в регионе операцию «Страж процветания» для обеспечения безопасности судов.