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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минэнерго перечислил меры для предотвращения дефицита топлива

Шульгинов допустил изменение графика плановых ремонтов НПЗ на фоне атак дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Минэнерго намерено нарастить производство топлива на действующих НПЗ и изменить график плановых работ для предотвращения дефицита и обсуждает эти инициативы с нефтяниками, заявил Шульгинов. Несколько заводов были атакованы дронами
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Минэнерго обсуждает с нефтяными компаниями возможность нарастить производство топлива на НПЗ, которые не остановили, и изменить график плановых ремонтов как меры по предотвращению дефицита бензина и дизельного топлива после атак беспилотников, заявил глава ведомства Николай Шульгинов.

«Дополнительные меры для стабильного топливообеспечения связаны в том числе с увеличением выпуска моторного топлива и со снятием логистических ограничений», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Шульгинов также подчеркнул, что необходимо соблюдать объемы отгрузки топлива на восток страны и сейчас там проблемы с логистикой «решаются в ежедневном режиме».

Прогнозный показатель объема нефтепереработки близок к прошлогоднему, заявил глава Минэнерго. Тогда он составил 275 млн т.

С начала 2024 года дроны ВСУ провели серию атак на российские НПЗ. В частности, о внеплановом ремонте сообщили на Волгоградском и Туапсинском НПЗ, приостановил работу Новошахтинский НПЗ, а на Нижегородском, Рязанском, Сызранском и Славянском заводах были зафиксированы различного рода повреждения.

13 марта Минэнерго заявило об отсутствии рисков роста цен на АЗС. И сообщило о росте на 6 и 8% среднесуточных отгрузок бензина и дизеля соответственно на внутренний рынок с начала года. По данным министерства, запас бензина и дизельного топлива на НПЗ и нефтебазах составляет 2 млн и 3,5 млн т, что говорит о «высокой готовности к сезону роста спроса». Там также назвали ситуацию на внутреннем рынке стабильной и контролируемой.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости
Помимо прочего, с 1 марта действуют запрет правительства на экспорт бензина (за исключением некоторых стран) и повышенные до 16% нормативы продаж дизеля на бирже. В ФАС заявили, что объем биржевой реализации «по факту намного больше», но не привели конкретных цифр.

Однако на бирже был зафиксирован рост цен на бензин и дизель на прошлой неделе. По данным территориального индекса европейской части России, с 11 по 19 марта АИ-92 подорожал на 10,5%, до 51,859 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 10%, до 64,563 тыс. руб. за тонну, а летнее дизельное топливо — на 10%, до 66,011 тыс. руб. за тонну.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Минэнерго топливо Николай Шульгинов беспилотники НПЗ
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