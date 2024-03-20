Глава Минэнерго перечислил меры для предотвращения дефицита топлива
Минэнерго обсуждает с нефтяными компаниями возможность нарастить производство топлива на НПЗ, которые не остановили, и изменить график плановых ремонтов как меры по предотвращению дефицита бензина и дизельного топлива после атак беспилотников, заявил глава ведомства Николай Шульгинов.
«Дополнительные меры для стабильного топливообеспечения связаны в том числе с увеличением выпуска моторного топлива и со снятием логистических ограничений», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Шульгинов также подчеркнул, что необходимо соблюдать объемы отгрузки топлива на восток страны и сейчас там проблемы с логистикой «решаются в ежедневном режиме».
Прогнозный показатель объема нефтепереработки близок к прошлогоднему, заявил глава Минэнерго. Тогда он составил 275 млн т.
С начала 2024 года дроны ВСУ провели серию атак на российские НПЗ. В частности, о внеплановом ремонте сообщили на Волгоградском и Туапсинском НПЗ, приостановил работу Новошахтинский НПЗ, а на Нижегородском, Рязанском, Сызранском и Славянском заводах были зафиксированы различного рода повреждения.
13 марта Минэнерго заявило об отсутствии рисков роста цен на АЗС. И сообщило о росте на 6 и 8% среднесуточных отгрузок бензина и дизеля соответственно на внутренний рынок с начала года. По данным министерства, запас бензина и дизельного топлива на НПЗ и нефтебазах составляет 2 млн и 3,5 млн т, что говорит о «высокой готовности к сезону роста спроса». Там также назвали ситуацию на внутреннем рынке стабильной и контролируемой.
Однако на бирже был зафиксирован рост цен на бензин и дизель на прошлой неделе. По данным территориального индекса европейской части России, с 11 по 19 марта АИ-92 подорожал на 10,5%, до 51,859 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 10%, до 64,563 тыс. руб. за тонну, а летнее дизельное топливо — на 10%, до 66,011 тыс. руб. за тонну.
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