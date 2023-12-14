Безвозмездные сборы с бизнеса в российский бюджет превысили план

Безвозмездные поступления бизнеса в бюджет в 2023 году достигли почти ₽116 млрд, следует из бюджетных данных. Это уже выше, чем ожидало правительство. В основном речь идет о плате со сделок уходящих из России иностранных компаний

Фото: Андрей Любимов / РБК

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций (компаний) в федеральный бюджет с начала года по состоянию на 11 декабря достигли 115,8 млрд руб., следует из данных государственной системы «Электронный бюджет», изученных РБК. Прогноз по этой статье не формировался, поскольку она начала пополняться с декабря 2022 года — уже после того как был принят федеральный бюджет на 2023 год.

В сентябре 2023 года правительство в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024 год оценивало, что безвозмездные поступления от юридических лиц, «в том числе связанные с продажей активов иностранными компаниями», по итогам 2023 года составят 114,5 млрд руб. Таким образом, этот план перевыполнен за три недели до окончания года. РБК направил запрос в Минфин.

Для сравнения: бюджет к настоящему времени получил 305 млрд руб. поступлений от разового налога на сверхприбыль российских компаний.

Как менялся нормативный размер взноса

Добровольную комиссию при продаже активов иностранцами власти ввели в декабре прошлого года. Сейчас действует уже третья версия, определяющая размер этого взноса. Изначально он должен был составлять не менее 10% от суммы осуществляемой сделки, которая, в свою очередь, должна была составлять не более 50% от независимо оцененной рыночной стоимости бизнеса. Весной условия поменяли: размер взноса начал определяться как не менее 5% от рыночной стоимости при цене сделки от 10% стоимости либо не менее 10% от рыночной стоимости при цене сделки до 10% стоимости (то есть при дисконтах более 90% добровольный взнос превышал саму цену продажи). Наконец, осенью минимальный порог по размеру взноса подняли до 15% от рыночной стоимости соответствующих активов. Взнос теперь должен быть уплачен в течение одного месяца с даты исполнения сделки (ранее — трех месяцев).

Сейчас «добровольный» взнос в бюджет, исходя из практики, составляет 15% от рыночной стоимости актива, сказала РБК исполнительный директор юридической фирмы «Двитекс» Жанна Супряга (компания представляет интересы ряда клиентов, участвующих в сделках по продаже иностранных бизнесов в России).

По решению правительства все сделки по продаже российских активов, принадлежащих лицам из недружественных стран, подлежат одобрению подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям (подкомиссию возглавляет министр финансов Антон Силуанов, в ней участвуют представители и других ведомств). По оценке аналитического агентства AK&M, в прошлом году и первой половине текущего года зарубежные компании продали бизнес в России на сумму свыше $21 млрд.

Продолжат ли иностранцы выходить из России

В 2024 году безвозмездные поступления от бизнеса ожидаются в размере 2,1 млрд руб., а в следующие два года они вообще не планируются, говорилось в проекте бюджета на 2024–2026 годы. Но опрошенные РБК эксперты считают, что потенциально еще может состояться немало сделок. «Поток выходов еще продолжается, есть существенное количество сделок на поздней фазе, которые, вероятно, будут закрыты в следующем году. Меньшее количество выходов в последние месяцы связано в основном с перерывом в работе правительственной комиссии, которая является финальным этапом для практически всех таких сделок», — говорит директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Денис Суровцев.

«На наш взгляд, исходя из динамики запросов доверителей, еще осталось много компаний, которые планируют уйти из России, но не смогли оформить сделку, так как требуется разрешение правительственной комиссии», — подтверждает Супряга. По ее словам, многие сделки еще находятся на рассмотрении комиссии, некоторые компании проходят подготовительный этап (проводят оценку актива, готовят документы в соответствии с формальными требованиями). Другие пока не предпринимают никаких действий, ожидая результата рассмотрения уже начатых сделок и понятного алгоритма получения разрешения.

Безвозмездный взнос должен быть уплачен обязательно, если нерезидент хочет продать российский бизнес. Регуляторы не уточняли, кто должен уплачивать этот сбор — иностранный продавец или российский покупатель. Санкционное управление США OFAC обязало американские компании получать специальное разрешение на осуществление такого платежа в бюджет России, иначе это будет считаться нарушением санкционного режима. Еврокомиссия разрешает европейским компаниям свободно уплачивать такой взнос («налог на выход»).

Положение иностранных компаний по отношению к российскому рынку очень разнится, объясняет советник, руководитель практики M&A компании BGP Litigation Елена Рыбальченко. «Многие крупные иностранные игроки покинули рынок не по своему желанию, а из-за давления, оказываемого на них как в странах инкорпорации их головных офисов, так и на международном рынке. Некоторые ушедшие с рынка России игроки уходили, «закрывая двери, но оставляя открытыми форточки», — рассчитывали и, наверное, продолжают рассчитывать на возвращение, так как в состав их транзакционной документации входили также документы об обратном выкупе российских активов», — рассказывает Рыбальченко. Среди тех, кто не ушел из России, кому-то не удалось найти покупателей на свои активы, а кому-то — получить согласие подкомиссии на сделку.

Правила и критерии для одобрения сделок по выходу недружественных иностранцев не закреплены какими-либо публичными нормативно-правовыми актами (о таких правилах становится известно из выписок из протоколов заседаний подкомиссии). Суровцев полагает, что эти правила могут ужесточаться и дальше — в том числе вероятны дополнительные меры ограничения платежей для защиты курса рубля (подкомиссия также выдает разрешения на вывод за рубеж иностранной валюты, полученной от продажи бизнесов). Рыбальченко считает, что изменения будут точечными и могут быть направлены на уточнение уже существующих правил и критериев. «Не исключаем, что появятся какие-то дополнительные критерии и правила, которые повысят прозрачность сделок и их условий для правкомиссии и облегчат ее работу по анализу и проверке таких сделок», — заключает она.