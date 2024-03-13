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Политика ,  
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Путин назвал Минфин «в хорошем смысле скупердяем»

Путин: Минфин — всегда скупердяй в хорошем смысле этого слова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин России — «скупердяй» в хорошем смысле этого слова, но, несмотря на это, ведомство одобряет строительство трассы Джубга — Сочи, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

«Как известно, Минфин — он всегда такой в хорошем смысле скупердяй, очень консервативно относится к тратам, и то министр финансов (Антон Силуанов. — РБК) мне сказал <...>: «Против строительства этой дороги (Джубга — Сочи. — РБК) те, кто ни разу сегодня по ней не проехал», — рассказал Путин.

Президент также заявил в ходе интервью, что планы по строительству трассы будут обсуждаться в ближайшие дни. По его словам, существует несколько вариантов, как начинать строительство, — до Джубги или от Джубги до Сочи. Первая часть дороги от Новороссийска находится в приемлемом состоянии, однако она очень узкая, отметил также Путин.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В конце февраля в ходе послания Федеральному собранию президент поручил правительству предоставить схему финансирования трассы Джубга — Сочи. Строительство автодороги — дублера федеральной трассы А-147 — планируют завершить в 2028 году. Ее стоимость оценивали в 1,5 трлн руб.

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Владимир Путин Минфин Антон Силуанов Джубга-Сочи Джубга Сочи трасса
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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