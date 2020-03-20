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Минфин потерял статус подчиненного лично Мишустину министерства

Минфин потерял особый статус министерства, подчиненного напрямую премьер-министру. Теперь координацией его работы займется вице-премьер Дмитрий Григоренко, а Росимущество будет курировать вице-премьер Марат Хуснуллин
Дмитрий Григоренко (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Координация деятельности Минфина перешла к вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, следует из утвержденных премьер-министром Михаилом Мишустиным изменений в распределение обязанностей между своими заместителями. Копию документа опубликовал 20 марта Telegram-канал «Майский указ», его подлинность РБК подтвердил федеральный чиновник.

Минфин был единственным ведомством, выведенным за пределы ответственности вице-премьеров, — кураторство над ним осуществлял непосредственно премьер-министр. Однако теперь отвечать за работу финансового ведомства под руководством бывшего первого вице-премьера Антона Силуанова, а также подведомственных служб — Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС), Федерального казначейства, Росалкогольрегулирования и Федеральной пробирной палаты — будет вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства и Минфина.

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Согласно действующему распределению полномочий между заместителями премьер-министра Григоренко играет ключевую роль в новом составе правительства. До января 2020 года он был заместителем Михаила Мишустина в ФНС. За Григоренко, так же как и за первым вице-премьером Андреем Белоусовым, закреплено кураторство над общей реализацией национальных проектов. Ему перешел ряд полномочий, ранее закрепленных за первым вице-премьером, — управление госдолгом и госкредитами России (ранее эксклюзивная сфера Минфина и Силуанова), разработка и исполнение федерального бюджета, налоговая политика, регулирование в сфере алкоголя и спирта. Именно Григоренко предстоит завершить до конца 2020 года реформу контроля и надзора («регуляторная гильотина»).

Однако Росимущество, которое в январе 2020 года было передано Минфину от Минэкономразвития, будет курировать вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий в правительстве Мишустина за госполитику в сфере строительства, управления госсобственности и реализацию комплексного плана развития инфраструктуры.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минфин РФ, Росимущество, Антон Силуанов
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