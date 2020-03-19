Силуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий

Министр заверил, что даже при нынешних ценах на нефть запаса прочности у бюджета хватит минимум на шесть лет. Инфляция не должна сильно превысить 4%

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Все социальные обязательства государства будут выполнены, несмотря на обвал нефтяных цен и ослабление рубля. Запаса прочности хватит минимум на шесть лет при таких ценах на нефть. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Он также заверил, что риски того, что инфляция по итогам года превысит 4%, на сегодняшний день невысоки.

По словам Силуанова, все бюджетные обязательства «будут выполнены в первоочередном порядке и безусловно».

«Действительно, цены [на нефть] невысокие, но запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все наши обязательства, даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке запасов хватит как минимум на шесть лет», — сказал министр.

Он добавил, что с точки зрения выполнения первоочередных обязательств — зарплат, пенсий, пособий — нет «никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплат».