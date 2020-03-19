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Падение цен на нефть ,  
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Силуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий

Министр заверил, что даже при нынешних ценах на нефть запаса прочности у бюджета хватит минимум на шесть лет. Инфляция не должна сильно превысить 4%
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Все социальные обязательства государства будут выполнены, несмотря на обвал нефтяных цен и ослабление рубля. Запаса прочности хватит минимум на шесть лет при таких ценах на нефть. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Он также заверил, что риски того, что инфляция по итогам года превысит 4%, на сегодняшний день невысоки.

По словам Силуанова, все бюджетные обязательства «будут выполнены в первоочередном порядке и безусловно».

«Действительно, цены [на нефть] невысокие, но запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все наши обязательства, даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке запасов хватит как минимум на шесть лет», — сказал министр.

Он добавил, что с точки зрения выполнения первоочередных обязательств — зарплат, пенсий, пособий — нет «никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплат».

Цены на нефть обвалились в начале марта после развала сделки ОПЕК+. Стоимость барреля Brent 9 марта рухнула на 24%, а 18 марта впервые с мая 2003 года опустилась ниже $25. 19 марта стоимость Brent резко выросла, достигнув на пике отметки $27,57.

Ранее Минфин заявлял, что Россия с помощью имеющихся резервов, в том числе ликвидных средств ФНБ, сможет покрыть дефицит бюджета, если цены упадут до $25–30 за баррель. По данным министерства, этих средств хватит для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до этого уровня на протяжении шести-десяти лет.

Инфляция на уровне 4%

Рост потребительских цен, по словам Силуанова, будет зависеть от того, как долго продержится ситуация с низкими нефтяными котировками. «Мы рассчитываем, что в целом инфляция не должна сильно колебаться относительно нашего целевого показателя — 4%. Есть инструменты у Центрального банка, есть инструменты у правительства по контролю за ценами», — отметил он.

Министр подчеркнул, что «риска серьезного отклонения инфляции от целевого показателя в настоящий момент нет».

13 марта Центробанк заявлял, что низкая в последние месяцы инфляция может превысить прогноз конца 2020 года — 3,5–4%. Однако ЦБ также отмечал, что рост цен может снизиться на фоне выраженного замедления глобальной экономики, а также влияния возросшей неопределенности и произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий на динамику внутреннего спроса.

Премьер-министр Михаил Мишустин 19 марта заявил, что Минпромторг совместно с Федеральной налоговой службой, Росстатом и коммуникационным центром правительства с 20 марта приступят к оперативному мониторингу цен во всех российских регионах. Проверки коснутся цен на продукты питания, детские товары, лекарства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Минфин, инфляция, нефть
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