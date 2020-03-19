Силуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий
Все социальные обязательства государства будут выполнены, несмотря на обвал нефтяных цен и ослабление рубля. Запаса прочности хватит минимум на шесть лет при таких ценах на нефть. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».
Он также заверил, что риски того, что инфляция по итогам года превысит 4%, на сегодняшний день невысоки.
По словам Силуанова, все бюджетные обязательства «будут выполнены в первоочередном порядке и безусловно».
«Действительно, цены [на нефть] невысокие, но запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все наши обязательства, даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке запасов хватит как минимум на шесть лет», — сказал министр.
Он добавил, что с точки зрения выполнения первоочередных обязательств — зарплат, пенсий, пособий — нет «никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплат».