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EUR ЦБ: 87,27 (+2,38) Quote, 19 мар, 14:19
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Падение цен на нефть ,  
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Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%, WTI — на 5%

На лондонской бирже основные сорта нефти утром 20 марта начали торговаться с повышением. Это происходит несмотря на негативный настрой аналитиков, которые прогнозируют в будущем новый ценовой обвал
Фото: Егор Алеев / ТАСС

На лондонской бирже ICE начался рост нефтяных котировок. Стоимость майских фьючерсов на баррель нефти Brent выросла на 3,6%, до $29,5 за баррель.

Цена на WTI подросла еще сильнее, на 5,25%, до $27,3 за баррель.

Обвал цен на нефть произошел в начале марте в связи с развалом картельной сделки ОПЕК+ и последствиями пандемии нового коронавируса. Эксперты характеризуют происходящее как ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией.

По данным WSJ, в ценовую войну планируют вмешаться Соединенные Штаты, намеренные стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке, наносящую урон добыче сланцевой нефти. Воздействовать на Россию Вашингтон может с помощь новых санкций, на Эр-Рияд — дипломатическими мерами, пишет газета.

Сделка ОПЕК+ подразумевала ограничение добычи нефти крупнейшими игроками ради поддержания цен на сырье. После повышения добычи в ряде стран ОПЕК, ограничение производства начали обсуждать нефтедобычки в Соединенных Штатах. Как узнал WSJ, руководители ряда нефтяных компаний обратились к регуляторам нефтяной отрасли Техаса с предложением снизить объем добычи впервые с 1970-х годов.

Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5
Экономика

Нефтяные трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют дальнейшее падение стоимости нефти. По прогнозу большинства аналитиков, котировки упадут ниже $20 за баррель, а в худшем варианте — до $5.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: нефть, биржа
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