Мировые цены на нефть выросли на 17–35%

Нефтяные котировки продолжают расти после серии обвалов, вызванной распадом сделки ОПЕК+ и влиянием эпидемии коронавируса

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Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов. На максимуме 19 марта баррель Brent торговался по $29,28, WTI — по $28,14.

По состоянию на 22:07 мск цена майских фьючерсов Brent повысилась на 14,87%, до $28,58 за баррель, а стоимость WTI выросла на 25,16%, до $26,07.

Резкий рост цен на нефть происходит после их обвала в предыдущие дни. Стоимость барреля нефти марки Brent 9 марта упала на 24,1%, а 18 марта впервые с мая 2003 года опустилась ниже $25. Таким образом, меньше чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января его стоимость составляла около $72).

Обвал цен на нефть продолжается с тех пор, как 6 марта участники совместного заседания ОПЕК и представителей стран, не входящих в организацию, не смогли договориться о дополнительном сокращении объемов нефтедобычи. Россия, в частности, выступала за сохранение существующих условий, а Саудовская Аравия предлагала условиться о большем сокращении добычи. В итоге сделка ОПЕК+ распалась.