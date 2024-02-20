США продлили разрешение на импорт российских лосося, минтая и краба

Российская рыба, морепродукты и продукция их переработки разрешены к импорту в США до конца весны, если товар успели погрузить на судно. Эксперты ранее предупреждали о «крабовой и тресковой недостаточности» в США

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Операции, связанные с импортом российского лосося, трески, минтая и краба, и любой продукции, полученной при их обработке, разрешены до 31 мая, говорится в генеральной лицензии Минфина США.

Документ касается продукции, погруженной на судна до 20 февраля 2024-го в соответствии с контрактами, заключенными до 22 декабря 2023 года.

Предыдущая версия генлицензии от 22 декабря 2023-го разрешала осуществлять операции до 21 февраля 2024 года.

Прямой запрет на импорт российских рыбы и морепродуктов США ввели в марте 2022 года. Прямой экспорт рыбы из России в США незначительный, в основном поставки российской рыбы идут транзитом через третьи страны, уточнили РБК в пресс-службе Рыбного союза. В прошлом декабре запрет был ужесточен, под запрет попала непрямой импорт рыбы и морепродуктов, а также импорт продуктов переработки вне зависимости от страны-изготовителя, если использовалась выловленная в России или российскими судами рыба.

До введения запрета Россия была одним из двух главных поставщиков крабов для США наряду с Канадой. По итогам трех кварталов 2021 года импорт США мороженого краба из России вырос на 28%, до $766 млн, оценивал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.



«Самое забавное, что это хорошая новость для внутреннего рынка: рыба и крабы станут дешевле и доступнее», — рассказал РБК вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

В США сложилась «острая крабовая недостаточность» после предыдущих запретов, что привело к повышению цен в ретейле и ресторанах, «теперь ситуацию усугубит еще и тресковая недостаточность», прогнозировал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Запрет накладывается и на продукцию, которую производят в Китае из добытой в российских водах российскими судами рыбы, это значит, что Китаю становится менее интересно приобретать у нас сырье для переработки, отметил источник РБК на рыбном рынке.