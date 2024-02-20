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В Минэнерго сообщили о сокращении добычи нефти в России в 2024 году

Шульгинов: добыча нефти в России сократится на 1,3% в 2024 году
В Минэнерго ожидают снижения добычи нефти на 1,3%, до 523 млн т, и роста производства газа на 4,7%, до 667 млрд куб. м. Переработку нефти глава ведомства ожидает на уровне чуть ниже, чем в 2023 году (275 млн т)
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Минэнерго предварительно ждет в этом году снижения добычи нефти в России и роста производства газа, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов на пресс-конференции в рамках Дня энергетики на форуме-выставке «Россия», передает корреспондент РБК.

 «Предварительно по нефти ждем добычу 523 млн тонн, газа — 667 млрд кубов и переработку чуть ниже прошлого года», — сказал министр.

В презентации вице-премьера Александра Новака на том же мероприятии указано, что добыча нефти в 2023 году составила 530 млн т, а газа — 637 млрд куб. м. Это означает, что в рамках прогноза Минэнерго в 2024 году производство нефти сократится на 1,3%, а добыча газа вырастет на 4,7%.

6 февраля Новак на выступлении в Совете Федерации говорил, что добыча нефти и конденсата в России в 2023 году сократилась на 0,8%, до 530,6 млн т. Добыча газа, по его данным, снизилась на 5,5%, до 636,9 млрд куб. м. Первичная нефтепереработка, по подсчетам Новака, выросла на 1,1%, до 275 млн т.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В январе Bloomerg писал о резком росте бурения скважин в России. По подсчетам издания, только за 11 месяцев 2023 года пробурены нефтедобывающие скважины общей длиной 28,1 тыс. км.

Россия в феврале 2023 года решила добровольно сократить добычу на 500 тыс. б/с (что соответствует примерно 5% от февральского уровня), до около 9,5 млн б/с с 1 марта на фоне введения странами ЕС эмбарго на импорт российской нефти, а также организации странами G7, ЕС и Австралией ценового потолка для третьих стран, покупающих российскую нефть, в декабре 2022 года. Сокращение добычи действует с марта 2023 года по конец 2024 года. Также Россия с августа начала сокращать экспорт нефти на 500 тыс. б/с, а с сентября до конца 2023 года — на 300 тыс. б/с. В ноябре Новак заявил об увеличении сокращения на первый квартал 2024 года до 500 тыс. нефти и нефтепродуктов.

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Георгий Смирнов, Татьяна Киселева
Николай Шульгинов добыча нефти добыча газа
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