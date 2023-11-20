Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о $50 млрд

Суд в США отклонил доводы о неподсудности спора с экс-акционерами ЮКОСа на $50 млрд, с которыми выступала Россия, ссылаясь на суверенный иммунитет. Теперь дело может быть рассмотрено по существу

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Окружной суд США по округу Колумбия не признал право Российской Федерации на суверенный иммунитет в США, защищающий ее от претензий бывших акционеров ликвидированной нефтяной компании ЮКОС. Судья Берил Хауэлл 17 ноября постановила отклонить поданное еще в 2015 году ходатайство России о признании неподсудным спора с экс-акционерами ЮКОСа, следует из приказа судьи, полученного РБК через американскую электронную службу доступа к судебным документам.

«Это дело теперь может переходить к рассмотрению по существу в целях определения, должны ли быть приведены в исполнение окончательные решения [вынесенные в 2014 году Постоянной палатой Третейского суда в Гааге. — РБК] согласно Нью-Йоркской конвенции», — написала судья в обосновании своего приказа.

РБК направил запрос в Генеральную прокуратуру (отвечает за международные арбитражные или судебные разбирательства с участием Российской Федерации).

В 2014 году международный третейский суд в Гааге после десятилетнего разбирательства с участием российской стороны присудил бывшим контролирующим акционерам ЮКОСа — Hulley Enterprises (Кипр), Veteran Petroleum (Кипр) и Yukos Universal (остров Мэн) — компенсацию в $50 млрд за «экспроприацию» компании. По оценке Reuters, к настоящему времени сумма достигла $60 млрд с учетом процентов. Россия отказалась платить, ссылаясь на то, что не ратифицировала многосторонний Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), который стал основанием для экс-акционеров ЮКОСа инициировать арбитраж. Бывшие акционеры попытались привести в исполнение арбитражные решения в нескольких юрисдикциях, включая США, где есть госактивы РФ. Россия оспорила решения 2014 года в судебной системе Нидерландов. В настоящее время это дело находится в Апелляционном суде Амстердама, который должен оценить довод РФ о том, что экс-акционеры совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства (остальные доводы российской стороны нидерландские суды отклонили).

Аргументы суда

В марте 2022 года представители российской стороны заявили американскому суду, что специальная военная операция на Украине представляет собой «развивающуюся ситуацию, которая дает еще одну причину для приостановки данного разбирательства, пока параллельно проходит судебный процесс в Амстердаме». Но суд в апреле 2022 года не стал вновь приостанавливать процесс.

По словам судьи Хауэлл, за время рассмотрения российского ходатайства стороны предоставили более 400 страниц основных материалов, более 1 тыс. страниц дополнительных материалов и свыше 100 тыс. страниц приложений.

В своем ходатайстве о неподсудности спора в США Россия утверждала, что не давала согласия на арбитражное разбирательство с акционерами ЮКОСа, а письмо 2005 года от ее защиты в третейский суд, в котором говорилось, что Россия принимает «Гаагу как подходящее место [для слушаний]», значило лишь то, что любой международный арбитражный суд по определению обладает компетенцией решать вопрос о подсудности ему спора. Но судья Хауэлл указала на активное участие России в арбитражном процессе и посчитала, что «Российская Федерация ясно согласилась, будучи страной, подписавшей ДЭХ, через свое письмо 2005 года и согласие следовать Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ 1976 года, передать на рассмотрение третейскому суду вопрос о юрисдикции и арбитрабельности, включая вопрос о наличии соглашения об арбитраже».

Российская сторона выступала за полноценное рассмотрение заново вопроса о том, существовало ли арбитражное соглашение, но суд США решил, что «в повторном рассмотрении нет необходимости, и, более того, оно неуместно в данном случае». «Решение третейского суда о том, что соглашение об арбитраже существовало, является обязывающим для этого суда [Окружного суда США по округу Колумбия]», — констатирует Хауэлл.

По умолчанию иностранное государство признается обладающим иммунитетом от судебных разбирательств в США, если только не могут быть применены несколько исключений, которые позволяют проигнорировать этот иммунитет. Исключения прописаны в законе об иммунитетах иностранного государства (FSIA). Одно из них, на которое опирались бывшие акционеры ЮКОСа, гласит, что иностранное государство не защищено от судебных процессов в США, если истец обратился за подтверждением в США арбитражного решения, вынесенного в соответствии с арбитражным соглашением сторон и подчиняющегося международному договору о признании таких иностранных решений (в данном случае это Нью-Йоркская конвенция). «Акционеры исполнили бремя производства доказательств того, что арбитражное исключение применимо для установления юрисдикции [суда США]», — постановила Хауэлл.

При ратификации конвенции Соединенные Штаты приняли оговорку о том, что они будут применять ее только на случаи коммерческих споров. Судья Хауэлл считает, что спор, лежавший в основе арбитражного разбирательства между Россией и экс-акционерами ЮКОСа, носил коммерческий характер, поскольку российское правительство через залоговые аукционы 1990-х годов «решило вовлечь себя в коммерческие инвестиционные сделки с акционерами [ЮКОСа]».

Теперь судья ждет, что до 5 декабря 2023 года стороны предоставят согласованный между собой график рассмотрения «финальных вопросов». Результатом будет либо удовлетворение ходатайства бывших акционеров о признании и приведении в исполнение арбитражных решений 2014 года в США, либо удовлетворение просьбы России об отказе в признании этих арбитражных решений. В 2022 году Hulley, Veteran и Yukos выражали обеспокоенность тем, что военный конфликт на Украине может сделать недоступными российские госактивы в США. Российская сторона отвечала на это, что не видит «обозримого риска того, что активы [Российской Федерации] могут покинуть США».