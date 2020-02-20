Путин потребовал очистить от криминала стратегические отрасли экономики
Президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поручил активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Кроме того, Путин потребовал соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов и «не формально, а по делу» реагировать на информацию о нарушении прав предпринимателей со стороны надзорных органов.
Он отметил, что одним из приоритетов в деятельности ФСБ должно оставаться обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции. Путин призвал использовать опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что в 2019 году было зарегистрировано на треть больше уголовных дел по экономическим статьям, чем в 2018-м. По данным МВД и Следственного комитета, речь шла о преступлениях по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, либо причинении ущерба путем обмана или злоупотребления. При этом бизнес-омбудсмен отметил, что рост происходит на фоне «потепления», приведя в пример инициативу председателя Верховного суда о передаче дел предпринимателей присяжным, а также то, что прокуратура стала чаще возвращать следствию «высосанные из пальца» дела.