Путин потребовал очистить от криминала стратегические отрасли экономики

Он также призвал ФСБ соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов и назвал одним из приоритетов деятельности ведомства противодействие коррупции

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поручил активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Кроме того, Путин потребовал соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов и «не формально, а по делу» реагировать на информацию о нарушении прав предпринимателей со стороны надзорных органов.

Он отметил, что одним из приоритетов в деятельности ФСБ должно оставаться обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции. Путин призвал использовать опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что в 2019 году было зарегистрировано на треть больше уголовных дел по экономическим статьям, чем в 2018-м. По данным МВД и Следственного комитета, речь шла о преступлениях по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, либо причинении ущерба путем обмана или злоупотребления. При этом бизнес-омбудсмен отметил, что рост происходит на фоне «потепления», приведя в пример инициативу председателя Верховного суда о передаче дел предпринимателей присяжным, а также то, что прокуратура стала чаще возвращать следствию «высосанные из пальца» дела.