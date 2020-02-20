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Путин потребовал очистить от криминала стратегические отрасли экономики

Он также призвал ФСБ соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов и назвал одним из приоритетов деятельности ведомства противодействие коррупции
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поручил активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Кроме того, Путин потребовал соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов и «не формально, а по делу» реагировать на информацию о нарушении прав предпринимателей со стороны надзорных органов.

Он отметил, что одним из приоритетов в деятельности ФСБ должно оставаться обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции. Путин призвал использовать опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе.

Титов сообщил об увеличении числа дел по экономическим статьям на 37%
Бизнес

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что в 2019 году было зарегистрировано на треть больше уголовных дел по экономическим статьям, чем в 2018-м. По данным МВД и Следственного комитета, речь шла о преступлениях по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, либо причинении ущерба путем обмана или злоупотребления. При этом бизнес-омбудсмен отметил, что рост происходит на фоне «потепления», приведя в пример инициативу председателя Верховного суда о передаче дел предпринимателей присяжным, а также то, что прокуратура стала чаще возвращать следствию «высосанные из пальца» дела.

Выступая на коллегии ФСБ, глава государства также поручил контролировать расходование средств на нацпроекты, но при этом не препятствовать работе соответствующих госорганов и коммерческих структур. Служба должна заниматься антикоррупционной защитой нацпроектов вместе с МВД, Генпрокуратурой, Счетной палатой и Росфинмониторингом, отметил президент.

Премьер Михаил Мишустин ранее поручил главе Минфина Антону Силуанову подготовить поправки в закон о госзакупках, «которые позволят организовать работу по нацпроектам <…> четче и быстрее». Кроме того, на заседании правительства он обратил внимание на отчет Счетной палаты, согласно которому по итогам 2019 года из федерального бюджета не было израсходовано около 1,1 млрд руб. Премьер назвал этот объем недопустимо большим.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, ФСБ, экономика, криминал
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