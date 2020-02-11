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Верховный суд предложил передать присяжным дела предпринимателей

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил отдать на рассмотрение судов присяжных все дела по особо тяжким статьям УК, а также дела в сфере предпринимательской деятельности
Вячеслав Лебедев (Фото: kremlin.ru)

Дела в сфере предпринимательской деятельности можно передать на рассмотрение коллегий присяжных. Об этом заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая на совещании судей, передает корреспондент РБК.

Он также предложил распространить компетенцию присяжных на все дела по особо тяжким статьям УК. По действующему закону с участием присяжных могут рассматриваться только дела по отдельным составам особо тяжких преступлений, которые перечислены в закрытом перечне. Это, например, дела об убийствах, изнасилованиях, производстве, сбыте и контрабанде наркотиков, преступных сообществах, посягательствах на жизнь госдеятеля, следователя или судьи и так далее.

«Учитывая, что суды России имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, в материалах дела которых отсутствуют сведения, составляющие гостайну», — отметил Лебедев.

В число статей, дела по которым смогут передавать присяжным, может попасть и общеуголовная статья о мошенничестве (ст. 159 УК), дела по которой следствие часто не рассматривает как предпринимательские, уточнил позднее Лебедев, отвечая на вопросы журналистов. «Не вижу для этого препятствий», — сказал он.

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В 2019 году с участием присяжных заседателей суды областного уровня рассмотрели 273 дела в отношении 419 лиц, а районные суды — 474 дела в отношении 585 лиц, отметил Лебедев. При этом примерно четверти обвиняемых присяжные вынесли оправдательные вердикты, следует из статистики, которую привел глава ВС. Суды областного уровня оправдали 80 человек, районные суды — 153 человека. Впоследствии существенная часть приговоров, вынесенных на основании оправдательных вердиктов присяжных, была отменена: 40% в случае областных судов и 15% в случае районных.

В конце января президент России Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции рекомендовал Верховному суду пересмотреть и расширить состав преступлений, дела по которым выносятся на рассмотрение суда присяжных. Глава государства обозначил срок исполнения поручения — к 1 июня, назначив ответственным за него Вячеслава Лебедева.

«Все, что я предложил сегодня, я говорил от первого лица. Это мои предложения, но я их делал осмысленно, на основании анализа статистики и правоприменительной практики», — прокомментировал Лебедев идею о расширении полномочий судов присяжных. Он пока не знает, в какой форме и когда будет вноситься законопроект, но отметил, что «такие инициативы должны реализоваться совместными действиями всех ветвей власти».

Авторы: Маргарита Алехина, Георгий Тадтаев
Теги: суд, предпринимательство, присяжные
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