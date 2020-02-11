Верховный суд предложил передать присяжным дела предпринимателей

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил отдать на рассмотрение судов присяжных все дела по особо тяжким статьям УК, а также дела в сфере предпринимательской деятельности

Вячеслав Лебедев (Фото: kremlin.ru)

Дела в сфере предпринимательской деятельности можно передать на рассмотрение коллегий присяжных. Об этом заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая на совещании судей, передает корреспондент РБК.

Он также предложил распространить компетенцию присяжных на все дела по особо тяжким статьям УК. По действующему закону с участием присяжных могут рассматриваться только дела по отдельным составам особо тяжких преступлений, которые перечислены в закрытом перечне. Это, например, дела об убийствах, изнасилованиях, производстве, сбыте и контрабанде наркотиков, преступных сообществах, посягательствах на жизнь госдеятеля, следователя или судьи и так далее.

«Учитывая, что суды России имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, в материалах дела которых отсутствуют сведения, составляющие гостайну», — отметил Лебедев.

В число статей, дела по которым смогут передавать присяжным, может попасть и общеуголовная статья о мошенничестве (ст. 159 УК), дела по которой следствие часто не рассматривает как предпринимательские, уточнил позднее Лебедев, отвечая на вопросы журналистов. «Не вижу для этого препятствий», — сказал он.