Цена на нефть Brent впервые с конца января поднялась выше $58 за баррель

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Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% — до $58,01 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду. По данным на 06:00 мск нефть торгуется на отметке $58,03за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость нефти марки WTI выросла до $52,64 за баррель.

Цена нефти Brent 31 января поднялась на 1,94% и составила $58,44 за баррель. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса nCoV-2019 чрезвычайной ситуацией международного значения. Тогда же ВОЗ выступила против мер в отношении Китая, касающихся транспорта и перевозки грузов.

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