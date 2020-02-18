Кудрин увидел в покупке у ЦБ акций Сбербанка смягчение бюджетного правила

Сделка между ЦБ и правительством по покупке последним акций Сбербанка на средства ФНБ разумна, но ее можно расценивать как смягчение бюджетного правила, считает глава Счетной палаты

Алексей Кудрин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Сделку по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка (50% плюс одна акция) правительством у Центробанка за счет ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно расценивать как смягчение бюджетного правила, считает председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Это можно расценивать как смягчение бюджетного правила, в принципе такую оценку можно сделать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передал корреспондент РБК. При этом, по словам Кудрина, сама сделка закономерна и «основные принципы использования ФНБ здесь не нарушены».

Согласно действующему бюджетному правилу, правительство не может тратить накопленные в ФНБ нефтегазовые доходы напрямую на текущие бюджетные расходы. Но после покупки Сбербанка средства из национальной «подушки безопасности» транзитом через ЦБ вернутся в бюджет уже в виде ненефтегазовых доходов и могут быть направлены на любые расходы. Доходы от сделки пойдут на финансирование новых социальных инициатив, озвученных президентом в послании Федеральному собранию, говорил министр финансов Антон Силуанов.

ФНБ — допустимый источник

Даже в законе о Центральном банке содержалась норма о том, Сбербанк должен перейти в собственность правительства, а конфликт интересов между Центробанком как одновременно регулятором и собственником акций крупнейшего российского банка подлежит ликвидации, напомнил Кудрин.