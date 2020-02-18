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Экономика ,  
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Кудрин увидел в покупке у ЦБ акций Сбербанка смягчение бюджетного правила

Сделка между ЦБ и правительством по покупке последним акций Сбербанка на средства ФНБ разумна, но ее можно расценивать как смягчение бюджетного правила, считает глава Счетной палаты
Алексей Кудрин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Сделку по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка (50% плюс одна акция) правительством у Центробанка за счет ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно расценивать как смягчение бюджетного правила, считает председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Это можно расценивать как смягчение бюджетного правила, в принципе такую оценку можно сделать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передал корреспондент РБК. При этом, по словам Кудрина, сама сделка закономерна и «основные принципы использования ФНБ здесь не нарушены».

Согласно действующему бюджетному правилу, правительство не может тратить накопленные в ФНБ нефтегазовые доходы напрямую на текущие бюджетные расходы. Но после покупки Сбербанка средства из национальной «подушки безопасности» транзитом через ЦБ вернутся в бюджет уже в виде ненефтегазовых доходов и могут быть направлены на любые расходы. Доходы от сделки пойдут на финансирование новых социальных инициатив, озвученных президентом в послании Федеральному собранию, говорил министр финансов Антон Силуанов.

ФНБ — допустимый источник

Даже в законе о Центральном банке содержалась норма о том, Сбербанк должен перейти в собственность правительства, а конфликт интересов между Центробанком как одновременно регулятором и собственником акций крупнейшего российского банка подлежит ликвидации, напомнил Кудрин.

«В целом это (переход Сбербанка в собственность правительства — РБК) разумная мера. ФНБ вполне допустимый источник. Правильно ли время выбрали — тут можно обсуждать», — заметил председатель Счетной палаты.

Кудрин отметил, что факт возвращения ЦБ части прибыли от дивидендов Сбербанка его не смущает. «Мы понимаем, что это разовая сделка такого масштаба. Прибыль Центробанка возвращается в правительство», — напомнил он.

Кудрин добавил, что Счетная палата проанализирует «дополнительные детали этой сделки» и даст окончательное заключение.

Сделка ЦБ и правительства

Официально о продаже доли ЦБ в Сбербанке стало известно 11 февраля. Из законопроекта о перечислении части доходов от продажи Сбербанка в федеральный бюджет (.pdf) следует, что ЦБ в 2020–2023 годах перечислит в федеральный бюджет около 1,25 трлн руб. денежными средствами, а также передаст в казну долговые требования к Сбербанку и госкорпорации ВЭБ.РФ на сумму в 0,5 трлн руб. ЦБ оставит себе 700 млрд руб. от продажи Сбербанка — примерно 28% от ожидаемой суммы сделки (2,55 трлн руб).

«Доходы от этой сделки пойдут на увеличение доходов федерального бюджета, и таким образом, мы не изменим те бюджетные принципы, бюджетные правила для того, чтобы профинансировать новые задачи, поставленные в послании», — говорил Силуанов на заседании правительства в четверг, 13 февраля. Объявленные Путиным меры финансовой поддержки российским семьям потребуют дополнительно более 2 трлн руб. в течение 2020–2022 годов, в том числе более 1,8 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет.

В рамках первой части сделки по покупке контролирующей доли Сбербанка Минфин планирует выкупить часть акций стоимостью 1,2 трлн руб. Силуанов отмечал, что правительство готово оплатить первую часть сделки, как только будет принят соответствующий закон. Глава Минфина подчеркивал, что покупка Сбербанка не отменяет план по инвестированию 300 млрд руб. из ФНБ на новые проекты в 2020 году. «От этого решения мы не отказываемся», — заявлял министр.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Сбербанк, ФНБ
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