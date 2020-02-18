Кудрин увидел у правительства маневр для снижения налоговой нагрузки

Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

У нового правительства России есть маневр для снижения налоговой нагрузки. Об этом заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, что у правительства нового есть маневр, в том числе и в налоговом маневре можно поискать ослабление налоговой нагрузки», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты добавил, что и ранее выступал против повышения с 2019 года ставки НДС с 18 до 20%. По его словам, такое решение было несвоевременным: его можно было отложить «на несколько лет, которые очень важны для поддержки бизнеса».

С 1 января 2019 года в России начался процесс завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Этот маневр подразумевает постепенное снижение экспортной пошлины с 30% до нуля. Одновременно начнет постепенно повышаться налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Маневр должен завершиться за шесть лет, до 2024 года.