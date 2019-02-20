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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Путин призвал правительство и ЦБ вернуться к низкой инфляции
Центробанк и правительство должны обеспечить возвращение инфляции к целевым показателям, заявил Владимир Путин. Она вышла за пределы 4% после повышения НДС
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем — опережать мировые. Правительству и Центральному банку необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции», — заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия провел телеканал РБК.

Инфляция в январе составила 5% по сравнению с январем прошлого года: цены на продовольственные товары увеличились на 5,5%, на непродовольственные — на 4,5%. ЦБ таргетирует инфляцию на уровне 4%. Рост цен, который еще в 2017 году находился на историческом минимуме 2,5%, ускорился из-за повышения НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года. В преддверии роста налога ЦБ в прошлом году дважды повысил ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию, хотя не делал этого с 2014 года. В феврале регулятор, впрочем, ставку повышать не стал — во многом из-за того, что инфляция сдержанно отреагировала на рост НДС.

«Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — ожидает ЦБ.

Фотогалерея 
Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

Рост экономики

Ускорение роста ВВП до 3% к 2021 году, о котором сказал Путин, — часть плана по ускорению экономики до темпов выше среднемировых. Последний раз темпы роста экономики России превышали 3% в 2012 году (тогда они составили 3,7%). С 2013 года рост ВВП замедлился, а к 2015 году экономика столкнулась с рецессией. В 2018-м ВВП вырос на 2,3%, превысив все прогнозы из-за пересмотра данных по строительству (его внезапное ускорение во многом было вызвано пересмотром строительной динамики в Ямало-Ненецком автономном округе, где в прошлом году НОВАТЭК запустил третью очередь завода «Ямал СПГ»).

В 2019 году, по прогнозу Минэкономразвития, рост экономики замедлится на фоне повышения НДС и составит лишь 1,3%, а к 2020 году восстановится до 2%. Выход на 3% и выше министерство ожидает как раз с 2021 года.

В майском указе, который Путин подписал в прошлом году, поставлена цель по вхождению России в топ-5 экономик мира к 2024 году. Темпы роста ВВП должны превысить среднемировые: по оценке МВФ, в 2017–2018 годах они составили 3,7%, Минэкономразвития прогнозирует замедление мировой экономики до 3,2% к 2024 году. «В дальнейшем глобальная экономика продолжит расти темпом чуть ниже 3%, что ниже долгосрочных средних уровней (за последние 30 лет — 3,6%)», — считает министерство.

Вхождение в пятерку крупнейших экономик мира означает, что Россия должна опередить Германию по объему ВВП по паритету покупательской способности (сейчас Россия находится на шестом месте, а Германия — на пятом). В достижении этих целей в прошлом году усомнилась Счетная палата — по ее оценке, при нынешних прогнозах темпов роста значение ВВП по ППС в ценах 2017 года для Германии окажется в 2024 году по-прежнему выше, чем для России. По октябрьскому прогнозу МВФ, к 2023 году (на 2024 год оценок пока нет) Россия окажется на седьмом месте по ВВП по ППС, так как уступит Индонезии (Германия по-прежнему будет на пятом месте).
Автор: Антон Фейнберг
Теги: Владимир Путин, экономика, ВВП
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