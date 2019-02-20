Путин призвал правительство и ЦБ вернуться к низкой инфляции

Центробанк и правительство должны обеспечить возвращение инфляции к целевым показателям, заявил Владимир Путин. Она вышла за пределы 4% после повышения НДС

Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем — опережать мировые. Правительству и Центральному банку необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции», — заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия провел телеканал РБК.

Инфляция в январе составила 5% по сравнению с январем прошлого года: цены на продовольственные товары увеличились на 5,5%, на непродовольственные — на 4,5%. ЦБ таргетирует инфляцию на уровне 4%. Рост цен, который еще в 2017 году находился на историческом минимуме 2,5%, ускорился из-за повышения НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года. В преддверии роста налога ЦБ в прошлом году дважды повысил ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию, хотя не делал этого с 2014 года. В феврале регулятор, впрочем, ставку повышать не стал — во многом из-за того, что инфляция сдержанно отреагировала на рост НДС.

«Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — ожидает ЦБ.