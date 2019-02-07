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Инфляция с налоговой добавкой
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Инфляция с налоговой добавкой
Газета № 004 (2959) (0702) Экономика, 06 фев, 16:15
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Инфляция с налоговой добавкой
Повышение НДС подстегнуло январский рост цен
Инфляция в январе достигла 5%, сообщил Росстат, еще месяцем ранее она составляла 4,3%. Это реакция цен на повышение НДС с 2019 года
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду. Цены на продовольственные товары увеличились на 5,5%, на непродовольственные — на 4,5%. В месячном выражении (то есть по сравнению с декабрем) инфляция составила 1%. В декабре инфляция в годовом выражении достигала только 4,3%.

С 1 января в России увеличился налог на добавленную стоимость (с 18 до 20%). Повышение НДС стало одним из основных аргументов Центробанка в пользу ужесточения денежно-кредитной политики. ЦБ дважды повышал ключевую ставку в прошлом году — в сентябре и декабре, оба раза на 0,25 п.п. (до этого ставка не росла с 2014 года). Регулятор прогнозировал, что цены на пике ускорятся до 5,5–6%, это будет в марте-апреле. Декабрьское решение регулятор назвал упреждающим, хотя его председатель Эльвира Набиуллина заявила, что это не означает вхождения Банка России в цикл повышения ставок.

Инфляция без неожиданностей

Рост цен в январе можно было оценить еще по недельным данным Росстата, и он был сдержанным — по состоянию на 28 января инфляция составляла около 5%. Выборка по товарам и услугам при месячных и недельных подсчетах у Росстата отличается: при оценке недельной инфляции большую долю занимают продовольственные товары, часть из которых облагается по льготной ставке НДС (10%) и, соответственно, не реагирует на общее повышение налога. Аналитики отмечали, что из-за этого рост цен в январе может оказаться выше, чем он оценивался по недельным данным, однако этого не произошло.

Из продуктов в январе сильнее всего подорожали фрукты и овощи (+6,3% по сравнению с декабрем), яйца (+1,2%), сахар (+1%). «В январе существенное удорожание отмечалось на большинство наблюдаемых видов плодоовощной продукции. Так, помидоры стали дороже на 17,2%, капуста белокочанная — на 14,1%, огурцы — на 13,4%, виноград — на 12,1%, картофель, лук репчатый и морковь — на 6,4–7,5%. В то же время апельсины подешевели на 2,5%, лимоны — на 0,4%», — пишет Росстат.

Из непродовольственных товаров существенный рост показали цены на табак, бензин и медикаменты (+0,8% по сравнению с декабрем). Росстат отмечает, что быстрее всего подорожали отдельные виды лекарств: «Так, валидол стал дороже на 10,5%, корвалол — на 1,8%, настойка пустырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы — на 1,0–1,6%. Вместе с тем цены на эссенциале форте Н снизились на 1,1%, сульфацетамид — на 0,4%, левомеколь — на 0,3%».

Кроме того, заметно подорожали легковые автомобили, дизельное топливо, печатные издания, уголь, отдельные виды мебели, парфюмерно-косметических и бумажно-беловых товаров, моющих и чистящих средств, предметов галантереи, садоводства и товаров для животных (рост цен около 1–1,6%).

Умеренная реакция

Большинство экономистов не ждут роста ключевой ставки на заседании ЦБ, которое состоится в пятницу, 8 февраля. Согласно консенсус-прогнозу, ставка останется на нынешнем уровне 7,75%.

Реакция цен на повышение НДС в январе была умеренной, что связано с невысоким ростом доходов населения и сдержанными инфляционными ожиданиями, считает главный экономист «ВТБ Капитала» по России Александр Исаков. На ближайшем заседании ЦБ, скорее всего, не станет повышать ключевую ставку, а следующее решение будет зависеть от скорости роста цен в феврале («ВТБ Капитал» прогнозирует 5,6%). «Если посмотреть на другие показатели, в том числе на доходность ОФЗ, которая упала почти на 0,5 п.п., то аргументы за сохранение ставки все сильнее», — сказал аналитик.

«Похоже, что в целом повышение НДС до сих пор оказывало очень скромное влияние на инфляцию», — написал в обзоре главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Повышение цен в продовольственном секторе частично произошло еще в декабре. У ЦБ пока нет причин повышать ключевую ставку, считает Полевой.

Одним из ключевых моментов пятничного заседания ЦБ должны стать оценки потенциальных темпов роста экономики, отметил Исаков. На этой неделе Росстат объявил, что экономика в 2018 году выросла на 2,3% — заметно выше прогнозов Минэкономразвития и большинства аналитиков. Сам ЦБ сейчас оценивает потенциальные темпы роста — максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей — в 1,5–2%, а значит, ускорение до 2,3% формально может свидетельствовать о перегреве экономики. Как отметил Исаков, сейчас, после завершения рецессии, оценку потенциального роста можно повысить.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: инфляция , Росстат , НДС
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