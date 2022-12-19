Росавиация продлила запрет полетов в аэропорты юга России

С 24 февраля в России остаются закрытыми 11 аэропортов на юге страны, ограничения продлили до 27 декабря. Если бы эти аэропорты были открыты, авиакомпании смогли бы перевезти на 19 млн больше пассажиров, говорил глава Минтранса

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Ограничение полетов в аэропорты юга России продлены до 27 декабря, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Последний раз ограничения, которые связаны со спецоперацией России на Украине, продлевали 13 декабря. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовывать альтернативные маршруты через ближайшие открытые аэропорты — это Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва. Сочи — это единственный работающий на Азово-Черноморском побережье России аэропорт.

Глава Минтранса Виталий Савельев во время совещания с президентом и членами правительства в конце ноября сообщил, что из запланированных 100 млн пассажиров в этом году российские авиакомпании перевезут 94-96 млн человек. По его словам, если бы южные аэропорты были открыты, они смогли бы дополнительно перевезти около 19 млн пассажиров. «Тогда результат был бы на 2,4 млн человек лучше, чем результат 2021 года, когда мы перевезли 111 млн пассажиров», — объяснил глава Минтранса.

Из-за спецоперации российским авиакомпаниям пришлось отменить рейсы не только в эти города, но и за рубеж, из-за того что страны Европы, США, Канада, Австралия и другие закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. По словам Савельева, на конец ноября рейсы за рубеж выполняют 15 российских авиакомпаний, которые летают в 22 страны, и 51 иностранная компания из 25 стран.

Размер субсидий, которые получили закрытые аэропорты на поддержание работы — 7,5 млрд руб., говорил министр. Всего на поддержку гражданской авиации страны в 2022 году было выделено 172 млрд руб., из которых 100 млрд — на субсидирование внутренних перевозок (из них 96 млрд уже направлены), более 27 млрд руб. — на субсидирование региональных перевозок, перевозок наименее социально защищенных категорий граждан и дальневосточной компании «Аврора». 19,5 млрд предусмотрели «на компенсацию стоимости возвращенных пассажирами билетов», 15 млрд — на помощь Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД). Еще 2,9 млрд руб. получат грузовые авиакомпании.

Субсидировать аэропорты, куда были ограничены полеты, президент России Владимир Путин поручил в конце апреля. Тогда же он поручил оказать поддержку авиакомпаниям при полетах внутри страны.