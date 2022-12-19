Росавиация продлила запрет полетов в аэропорты юга России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Кличко сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Киеве Политика, 09:25
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 09:17
Курс доллара поднялся выше ₽65 впервые с 30 мая Инвестиции, 09:14
В аптеках резко вырос спрос на редкий антибиотик для лечения пневмонии Общество, 09:11
Росреестр зафиксировал ипотечный рекорд на рынке новостроек Москвы Недвижимость, 09:09
Как защититься от уголовных рисков, выполняя госконтракт Pro, 09:09
Капризов побил рекорд в НХЛ Спорт, 09:03
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Россияне закупили к Новому году дорогую технику малоизвестных брендов Технологии и медиа, 09:00
Росавиация продлила запрет полетов в аэропорты юга России Экономика, 09:00
Володин пообещал уголовное наказание за утечку биометрических данных Политика, 08:58
РЕН ТВ и «Фонтанка» узнали, что депутата Госдумы не пустили на рейс Общество, 08:53
Семь самых больших машин в мире РБК и Норникель, 08:52
Основатель Spotify: «Все успешные люди сомневаются в своих силах» Pro, 08:50
Беспорядки во Франции после поражения в финале ЧМ-2022. Видео Общество, 08:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Росавиация продлила запрет полетов в аэропорты юга России

Росавиация до 27 декабры продлила запрет полетов в аэропорты юга России
С 24 февраля в России остаются закрытыми 11 аэропортов на юге страны, ограничения продлили до 27 декабря. Если бы эти аэропорты были открыты, авиакомпании смогли бы перевезти на 19 млн больше пассажиров, говорил глава Минтранса
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Ограничение полетов в аэропорты юга России продлены до 27 декабря, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Последний раз ограничения, которые связаны со спецоперацией России на Украине, продлевали 13 декабря. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовывать альтернативные маршруты через ближайшие открытые аэропорты — это Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва. Сочи — это единственный работающий на Азово-Черноморском побережье России аэропорт.

Глава Минтранса Виталий Савельев во время совещания с президентом и членами правительства в конце ноября сообщил, что из запланированных 100 млн пассажиров в этом году российские авиакомпании перевезут 94-96 млн человек. По его словам, если бы южные аэропорты были открыты, они смогли бы дополнительно перевезти около 19 млн пассажиров. «Тогда результат был бы на 2,4 млн человек лучше, чем результат 2021 года, когда мы перевезли 111 млн пассажиров», — объяснил глава Минтранса.

Из-за спецоперации российским авиакомпаниям пришлось отменить рейсы не только в эти города, но и за рубеж, из-за того что страны Европы, США, Канада, Австралия и другие закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. По словам Савельева, на конец ноября рейсы за рубеж выполняют 15 российских авиакомпаний, которые летают в 22 страны, и 51 иностранная компания из 25 стран.

Размер субсидий, которые получили закрытые аэропорты на поддержание работы — 7,5 млрд руб., говорил министр. Всего на поддержку гражданской авиации страны в 2022 году было выделено 172 млрд руб., из которых 100 млрд — на субсидирование внутренних перевозок (из них 96 млрд уже направлены), более 27 млрд руб. — на субсидирование региональных перевозок, перевозок наименее социально защищенных категорий граждан и дальневосточной компании «Аврора». 19,5 млрд предусмотрели «на компенсацию стоимости возвращенных пассажирами билетов», 15 млрд — на помощь Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД). Еще 2,9 млрд руб. получат грузовые авиакомпании.

Читайте на РБК Pro
От рыболовства до лидерства на рынке СПГ: как разбогател Катар
Как Huawei развивает бизнес под санкциями США
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
«Чума» или «крысиный яд»: возможны ли новые банкротства криптопроектов

Субсидировать аэропорты, куда были ограничены полеты, президент России Владимир Путин поручил в конце апреля. Тогда же он поручил оказать поддержку авиакомпаниям при полетах внутри страны.

Авторы
Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Наталья Демченко Наталья Демченко
Росавиация авиаполеты авиаперевозки субсидии Минтранс
Материалы по теме
iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря из-за несогласования полетов
Бизнес
Росавиация объяснила задержки рейсов в Египет риском полетов над Сирией
Бизнес
«Коммерсантъ» узнал о просьбе авиакомпаний разрешить полеты над Сирией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter