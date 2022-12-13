Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты на юге России

Ограничение на полеты в 11 российских аэропортов продлевается уже в 47-й раз, теперь до 21 декабря

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря, сообщила Росавиация. Это 47-й раз с начала года.

По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Последний раз действие ограничений продлевали 7 декабря.

Ограничение впервые ввели 24 февраля, после начала специальной военной операции на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовывать альтернативные маршруты через ближайшие открытые аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Так, на фоне закрытия аэропортов РЖД нарастили число поездов на маршрутах из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, чтобы обеспечить транспортную доступность. Минтранс сформировал временный хаб на базе сочинского аэропорта.

Российские авиаперевозчики по итогам года обслужат на 19 млн пассажиров меньше, чем если бы аэропорты были открыты, сообщал в ноябре глава Минтранса Виталий Савельев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. За этот год перевезут только 94–96 млн человек, из них 80 млн — на внутренних линиях, а 16 млн — на международных.

