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Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты на юге России

Ограничение на полеты в 11 российских аэропортов продлевается уже в 47-й раз, теперь до 21 декабря
Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря, сообщила Росавиация. Это 47-й раз с начала года.

По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Последний раз действие ограничений продлевали 7 декабря.

Ограничение впервые ввели 24 февраля, после начала специальной военной операции на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовывать альтернативные маршруты через ближайшие открытые аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Так, на фоне закрытия аэропортов РЖД нарастили число поездов на маршрутах из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, чтобы обеспечить транспортную доступность. Минтранс сформировал временный хаб на базе сочинского аэропорта.

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Российские авиаперевозчики по итогам года обслужат на 19 млн пассажиров меньше, чем если бы аэропорты были открыты, сообщал в ноябре глава Минтранса Виталий Савельев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. За этот год перевезут только 94–96 млн человек, из них 80 млн — на внутренних линиях, а 16 млн — на международных.

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты на юге России
Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты на юге России

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"Аэропорты Юга" Росавиация ограничение
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