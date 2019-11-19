«Нафтогаз» посчитал срок окупаемости скидки от «Газпрома»

Если «Нафтогаз» согласится на 25-процентную скидку на газ, которую предлагает «Газпром», и одновременно откажется от исков к российской компании, то это решение окупится только через 28 лет. Ждать столько времени Киев не намерен

Украине невыгодно принимать условия России по скидке на газ, которую «Газпром» готов предоставить при условии отказа от взаимных требований. Об этом в эфире ICTV заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Если посчитать, то эта скидка, о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только с $3 млрд, которые «Газпром» нам уже должен, не говоря уже про новые иски», — объяснил Витренко.

Он добавил что для Киева «нет никакого смысла ждать 28 лет», чтобы получить ту же выгоду, которую можно получить уже в следующем году.

В соответствии с решением Стокгольмского арбитража «Газпром» должен «Нафтогазу» $2,6 млрд плюс проценты за недостаточный объем транзита. «Газпром» не согласен с этим решением и подал апелляцию в шведский суд.