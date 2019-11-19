«Нафтогаз» посчитал срок окупаемости скидки от «Газпрома»

Украине невыгодно принимать условия России по скидке на газ, которую «Газпром» готов предоставить при условии отказа от взаимных требований. Об этом в эфире ICTV заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Если посчитать, то эта скидка, о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только с $3 млрд, которые «Газпром» нам уже должен, не говоря уже про новые иски», — объяснил Витренко.
Он добавил что для Киева «нет никакого смысла ждать 28 лет», чтобы получить ту же выгоду, которую можно получить уже в следующем году.
В соответствии с решением Стокгольмского арбитража «Газпром» должен «Нафтогазу» $2,6 млрд плюс проценты за недостаточный объем транзита. «Газпром» не согласен с этим решением и подал апелляцию в шведский суд.