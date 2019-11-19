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Экономика ,  
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«Нафтогаз» посчитал срок окупаемости скидки от «Газпрома»
Если «Нафтогаз» согласится на 25-процентную скидку на газ, которую предлагает «Газпром», и одновременно откажется от исков к российской компании, то это решение окупится только через 28 лет. Ждать столько времени Киев не намерен

Украине невыгодно принимать условия России по скидке на газ, которую «Газпром» готов предоставить при условии отказа от взаимных требований. Об этом в эфире ICTV заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Если посчитать, то эта скидка, о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только с $3 млрд, которые «Газпром» нам уже должен, не говоря уже про новые иски», — объяснил Витренко.

Он добавил что для Киева «нет никакого смысла ждать 28 лет», чтобы получить ту же выгоду, которую можно получить уже в следующем году.

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В соответствии с решением Стокгольмского арбитража «Газпром» должен «Нафтогазу» $2,6 млрд плюс проценты за недостаточный объем транзита. «Газпром» не согласен с этим решением и подал апелляцию в шведский суд.

Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам саммита БРИКС, заявлял, что Москва готова сотрудничать с Киевом как по транзиту, так и по поставкам ей газа, причем его цена может быть снижена на 25% по сравнению с той ценой, которую сейчас платит Украина за реверсные поставки газа из Европы. О скидке на газ для Украины в случае прямых поставок говорил и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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Витренко ранее заявлял, что не считает эту скидку справедливой. Исполнительный директор «Нафтогаза» объяснял, что российский газ для Украины и так должен быть на четверть дешевле, чем газ из Европы, поскольку из его цены при этом должна вычитаться стоимость его транспортировки в ЕС. Эту же скидку, подчеркнул Витренко, Киев мог бы получить, если бы европейский антимонопольный орган не позволил бы «Газпрому» занимать доминирующее положение на рынке.

Сейчас Украина не закупает напрямую российский газ. Вместо этого Киев получает энергоресурсы по реверсной схеме, которая предполагает закупку газа в Европе, получающей его в том числе от России транзитом через Украину.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «Нафтогаз», скидка на газ, Газпром
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