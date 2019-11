«Нафтогаз» сообщил о полученном факсе от «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» получил факс, в котором было предложение «Газпрома» с предложениями решить вопрос с транзитом газа. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его словам, в компании «внимательно» изучат письмо российской компании и дадут «конструктивный ответ».

Витренко отметил, что Украина будет для Европы «надежным партнером» по транзиту газа и намерена соблюдать европейские правила.

Ранее Витренко выложил в Facebook картинку с танцующей на горной лужайке девушкой. Картинка была подписана на английском: «Look at all that mail. Not being delivered («Взгляните на эти все недоставленные письма»). В подписи к картинке он добавил, что сообщение относится к переписке между «Нафтогазом» и «Газпромом». Российская компания сообщала, что направила официальное предложение украинской стороне, в котором было предложено два варианта: либо продлить старый контракт на транзит, либо заключить новый, но на год.