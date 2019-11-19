В «Нафтогазе» назвали фейком новость о рекомендации ЕС закупать газ

«Нафтогаз» опроверг информацию ТАСС о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую в объеме порядка 15 млрд кубометров в год. Об этом сообщается в Facebook компании.

«Попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления — неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантные», — говорится в заявлении.

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Кроме того, в «Нафтогазе» подчеркнули, что Еврокомиссия рекомендовала «Газпрому» заключить долгосрочный контракт с новым украинским независимым оператором газотранспортной системы (ГТС) на значительный объем поставок газа по европейским правилам.

«Предупреждаем о следующих откровениях источники ТАСС в Брюсселе: там также не поддерживают стремление «Газпрома» с помощью политического шантажа избежать выполнения законного арбитражного решения в Стокгольме», — уточняется в сообщении «Нафтогаза».