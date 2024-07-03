Правительство внесло поправки к налоговому пакету

Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению налогового законопроекта, сообщил Минфин. Среди них — возможность для всех муниципалитетов вводить туристический налог и корректировки НДПИ на уголь и руду для удобрений

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Правительство внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту о «совершенствовании налоговой системы», сообщил Минфин в пресс-релизе, поступившем в РБК.

Второе чтение масштабного налогового пакета в Госдуме запланировано на 9 июля. А 4 июля поправки начнет рассматривать комитет Думы по бюджету и налогам.

Среди поправок Минфин назвал:

расширение преференций для отраслей ИТ и электроники;

Налог на прибыль для компаний ИТ-отрасли будет установлен в размере 5% до 2030 года (это анонсировал президент Владимир Путин в июне). Сейчас для сектора действует нулевая ставка. Затраты на покупку прав на использование российских компьютерных программ можно будет учитывать в расходах с повышающим коэффициентом 2 (вместо 1,5), что позволит уменьшать налог на прибыль. Регионы смогут в 2025–2030 годах устанавливать пониженные ставки по налогу на прибыль, зачисляемому в региональный бюджет, для организаций из реестра малых технологических компаний.

уточнение порядка уплаты НДС для предпринимателей на «упрощенке»;

Поправками уточняется, что компании и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), «освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика», связанных с исчислением и уплатой НДС, если в предшествующем году их сумма доходов (выручка) не превысила 60 млн руб. В том числе такое освобождение будет распространяться и на тех, кто продает подакцизную продукцию (алкоголь, бензин и т.д.).

Сейчас в Налоговом кодексе установлена возможность освобождения от обязанности платить НДС (по общей системе налогообложения), если сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) за три предшествующих последовательных календарных месяца не превысит в совокупности 2 млн руб. Но есть ограничение: предприниматели не могут применять освобождение от НДС, если продают подакцизные товары в течение трех предшествующих месяцев.

Текущая редакция законопроекта, принятая Госдумой в первом чтении, гласит, что компании и ИП на УСН «имеют право на освобождение» от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС. Как поясняли ранее РБК юристы, это значит, что все предприниматели на УСН автоматически становятся плательщиками НДС, но те, чьи доходы меньше 60 млн руб. в год, могут выбрать — платить НДС или получить освобождение от него. Для подтверждения права на освобождение нужно подать соответствующее уведомление, следовало из версии законопроекта, принятой в первом чтении.

Теперь налогоплательщики на «упрощенке» с доходом до 60 млн руб. освобождаются от НДС автоматически, сообщает Минфин.

преобразование курортного сбора в «туристический налог»;

Муниципалитеты получат право самостоятельно принимать решение о введении на своей территории туристического налога и определении его ставок (но не более 5% начиная с 2029 года). В 2025 году ставка туристического налога должна составлять не более 1%, в 2026 году — не более 2%, в 2027 году — не более 3%, в 2028 году — не более 4%.

Налог будет уплачиваться в муниципальный бюджет по месту нахождения гостиниц. Налоговой базой будет стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания. Минфин указывает, что налог не будет включаться в стоимость услуги по проживанию некоторых категорий граждан, таких как инвалиды, участники военной операции на Украине.

индексация ставок акцизов на подакцизные товары на 4% (прогнозный уровень инфляции), ежегодно в 2025–2027 годах;

уточнения в части НДФЛ;

В частности, операции с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) будут облагаться по ставкам, аналогичным операциям с ценными бумагами: 13% для дохода до 2,4 млн руб. и 15% — с превышения над этим порогом.

Налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО увеличивается до 18 тыс. руб. (в версии законопроекта, принятой в первом чтении, — 6 тыс. руб. в год). Это значит, что при оформлении вычета можно будет получить возврат 2,3 тыс. руб. из уплаченных налогов (по ставке НДФЛ 13%).

Максимальный размер фиксированного налогового платежа с владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК), как и писал РБК, будет ограничен суммой в 25 млн руб. для пяти и более КИК.

изменение ряда госпошлин;

Минфин указывает только на то, что будут установлены или уточнены госпошлины за юридически значимые действия Росреестра, а также проиндексированы пошлины за юридически значимые действия, связанные с проведением аттестации, а также совершаемые антимонопольными органами.

Как писал РБК со ссылкой на обновленную версию законопроекта, Минфин предложил увеличить размер пошлин за расторжение брака с 650 руб. до 5000 руб. (платится каждым из супругов), за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, — с 35 тыс. до 400 тыс. руб. Подтверждения того, что эти инициативы вошли во внесенные правительством в Думу поправки, пока нет.

повышение в три раза налога на процессинговые центры букмекеров;

В настоящее время Налоговый кодекс определяет, что налоговые ставки, устанавливаемые регионами, за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы составляют от 50 тыс. до 250 тыс. руб. Если такие ставки регионом не установлены, применяется ставка 2,5 млн руб. за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекеров.

корректировки ненефтяного НДПИ;

Как указал Минфин, по результатам дополнительного анализа рентных налогов, проведенного совместно с бизнесом, параметры НДПИ на добычу угля и руды, при производстве минеральных удобрений будут скорректированы. Новые параметры не приводятся.